揭秘台菲從廣大興案到免簽互訪的10年修復路 「他」做了這些事

前駐菲律賓代表林松煥。李佳穎



台菲關係今（2025）年大有突破，菲國政府開放高階官員互訪、台人赴菲律賓改為免簽，外交部長林佳龍也率經貿團訪問菲律賓。事實上，2013年5月發生的廣大興案，菲律賓公務船開槍攻擊我國漁船廣大興號，政府一度召回駐菲代表並升高對菲律賓的旅遊警示。2014年9月，前駐菲代表林松煥在台菲關係重創之際前往救火，駐菲將近4年，終於讓台菲關係恢復穩定友好。

林松煥近期舉辦《百戰歸鄉》新書座談，近40年的外交工作生涯中，他歷任駐馬紹爾大使、駐澳洲代表、駐挪威代表與駐菲律賓代表，並曾擔任外交部亞太司長與主秘，最後於2018年離開菲律賓後退休，派駐菲律賓期間不僅是外交生涯最後一役，也成功簽署台菲之間超過20項工作計畫或協定。

林松煥回想，他於2014年1月派駐挪威，為了度過寒冬，還先在紐約購買冬裝以及雪地禦寒的長靴、厚襪，沒想到貨櫃到達沒多久，就收到時任部長林永樂指示要求前往菲律賓處理廣大興案後續，這些冬季衣物只拿出來一次，夫妻倆在9月就抵達位於熱帶的菲律賓。

早在2000年初期亞太司長任內，林松煥就與菲律賓政要有所接觸。前菲律賓外交部長歐普雷（Blas Ople）2003年底從日本返回菲律賓的飛機上心臟病發，緊急迫降桃園機場送醫，就是他全程陪同，還協助處理後事，並為他挑選棺木。他認為，因為這段往事，菲國對他有充分信任。

細數台菲之間互動升溫，林松煥指出，菲律賓有強烈的民族自尊心，在處理廣大興案上一味要求道歉並不可行，他反而從增加雙邊交流互動著手，因此在簽署「台菲漁業合作執法協定」前先簽署了「台菲航權協定修約」，同意增加航班，每週從4800位增加到3萬位。

林松煥分析，增加航班對於菲方的利多大於台灣，菲律賓航線延伸至台北後，可以再接著往東京、首爾，甚至是夏威夷，反而是民航局憂心國籍航空利益受損，他為此親自回台溝通，才促成修約。而外交部進一步於2017年11月開放菲律賓人來台免簽，使得近年來台人數居東南亞國家之冠。

2015年8月先簽署了「台菲航權協定修約」，11月簽署的「台菲漁業合作執法協定」並未定義邊界問題，而是務實確立了避免使用武力、緊急通報、迅速釋放的執法合作機制，達到執法前1小時通報與違法遭逮捕後3天內釋放的共識。

林松煥透露，在他擔任駐菲代表的4年內，曾促成時任國安會秘書長吳釗燮密訪，與當地的國安高層見面，而菲國的前高層、外交部長與國會議員也都曾低調訪台，對台灣並不陌生。

有趣的是，林松煥還曾於2016年1月促成並安排時任菲律賓總統參選人、納卯市長杜特蒂（Rodrigo Duterte）訪台，由於杜特蒂親中反美，當時外交部與美國在台協會（AIT）都持反對立場，我國移民署甚至一度在機場阻止杜特蒂入境，但他仍據理力爭順利讓訪團入境。

林松煥認為，台灣若同意美國的要求，難與菲律賓下任總統來往，既知美方關切杜特蒂在台灣的言行，他提議每日向美方回報，最終獲得美方同意。當時，杜特蒂並不知道台美轉圜過程，而在他就任後，第一個就接見林松煥，菲國政府在「親中反美」的主旋律下仍與台方低調保持良好互動。

