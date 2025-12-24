揭秘堅持不選總統、黨主席 盧秀燕施政7周年首談大位埋伏筆

台中市長盧秀燕施政7周年成果發表會24日登場，盧秀燕上台致詞感謝市民家人的支持，讓她高票連任市長。（陳淑娥攝）

台中市長盧秀燕施政7周年成果發表會24日登場，盧秀燕上台致詞感謝市民家人打破台中縣市合併後2大魔咒，讓她高票連任市長，創造了歷史。盧更首度揭密說，這幾年來外界勸進聲不斷，她依然不為所動，「在我市長任內不會參選總統、副總統及黨主席」，因為她太感激、更珍惜市民家人給她的託付。

盧秀燕就職7周年施政成果記者會今下午舉行，她上台致詞表示，台中市政壇有兩個魔咒，第一、合併升格後沒出過女市長；第二，市長不會連任，感謝市民家人打破魔咒，支持她成為台中市直轄市第1位女市長，同時高票連任，創造了歷史，她知道這有多難。

盧秀燕指出，她非常珍惜及感謝市民的疼惜，給她機會及對她的期待，縱使這幾年來，外界各種勸進聲不斷，她依然不為所動，「因為在我的市長任內，我不會參選總統，我不會參選副總統，我也不會參選黨主席」。盧秀燕說，今天她跟大家揭密，為什麼大家勸進，她都沒有參選，因為「我太感激、更珍惜市民家人給我的託付」。

長達近30分鐘的致詞，盧秀燕最後指出，今天是她就職7周年，也是邁向8周年第一天，任期還有1年，大家一定在想，「最後一年，市長應該在準備下一步吧？對我的未來有所期待」。

盧秀燕感性說，最後一年，不要想這些、也不要講這些，現階段不用急著幫她找工作，讓他們有始有終專心市政，把台中的建設做得更好，把市民家人照顧得更好。7年來她要再次感謝市民家人，對她和團隊的信任和支持，未來會努力、奮鬥、服務及建設到最後1秒鐘。

