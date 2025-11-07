揭秘麥可傑克森傳奇一生！窺探「流行天王內心世界」

傳記電影《麥可傑克森》前導預告釋出。（圖／UIP）





傳記電影《麥可傑克森》（Michael），由《震撼教育》、《全面攻佔：倒數救援》、《私刑教育》系列導演安東·富夸（Antoine Fuqua）執導，3度入圍奧斯卡的編劇約翰洛根（John Logan）執筆，以真實和私密的視角呈現，這位全世界最具影響力藝術家之一的麥可傑克森生命旅程與不朽傳奇。

電影講述，麥可傑克森在音樂之外的人生旅程，從他以傑克森五人組主唱之姿被發掘出驚人天賦的那一刻起，直到他成為一位極具遠見的藝人，以無窮無盡的創作能力激勵自己成為全世界最偉大的娛樂巨星。

傳記電影《麥可傑克森》紀錄麥可傑克森生的命旅程與不朽傳奇。（圖／UIP）

傳記電影《麥可傑克森》同時呈現麥可傑克森舞台之外的真實人生，並且重現他早期個人演藝生涯中最具代表性的經典表演，這部電影為觀眾提供最貼近的視角，以前所未見的方式窺探這位流行天王的內心世界。

《麥可傑克森》主要演員包括，首次演出電影長片的賈法傑克森、妮雅隆、蘿拉哈里爾、朱利亞諾克魯瓦爾迪、麥爾斯泰勒，以及暨兩度入圍奧斯卡金像獎的柯爾曼多明戈。《麥可傑克森》2026年4月24日全台上映。



