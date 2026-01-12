（圖／本報系資料照）

近日台灣社會接連爆出多起政府施政不力的爭議，從F-16戰機缺乏基本的防撞地系統和防寒衣配備，到少子化辦公室根本不存在，再到地方政府推動免費營養午餐卻遭中央打槍。這些事件看似獨立，實則反映出一個共同現象：政治人物擅長開支票，卻不擅長兌現承諾。當民眾滿懷期待打開那些標榜政績的櫃子，才發現裡頭空空如也。

政治承諾為何總是落空？這個問題困擾著各國的選民。政治人物在選舉時總愛描繪美好願景，話語動聽，卻往往經不起時間檢驗。台灣過去10年投入超過4千億元處理少子化問題，結果生育率不升反降，去年新生兒甚至跌破11萬人。這筆錢究竟用到哪裡去了？為什麼巨額預算換不來實質成效？

問題的癥結在於執政者往往將政治利益置於實際治理之上，他們需要選票，所以許下各種美好承諾，至於政策是否真正解決問題，反而成了次要的考量。就像軍方採購F-16升級設備，明明數年前就編列預算，卻一再延宕，最後還向立法院報告「已於2023年底全部完成」，實際上連一架飛機都沒裝設防撞地系統。這種欺瞞是對人民的背叛。

更令人憂心的是，當空洞承諾一再被揭穿，政府的回應卻是繼續文過飾非。少子化辦公室不存在，閣員就說「任務編組已提升至行政院層次」；國防採購延宕，就怪美方交貨慢；地方要推免費營養午餐，就說財政困難無法補助。這些推託之詞聽在民眾耳裡格外刺耳。如果連基本的飛行員防寒衣都要等「量身訂製」才能交貨，那麼更複雜的政策又如何能指望政府執行到位？

歷史給了我們許多教訓，例如2011年阿拉伯之春，革命浪潮席捲中東北非，人們滿懷希望認為民主即將到來，但5年後，這些國家陷入更深的戰亂與暴力。

問題的核心在於，現代民主制度雖然賦予人民選擇權，卻無法保證當選者真心為民服務。政治人物只需要在選舉時討好選民，當選後便可為所欲為。下次選舉時，他們再次拋出新承諾，利用選民短暫的記憶和黨派偏見重新獲得支持。這個循環不斷重複，真正的改革卻始終遙遙無期。

選民應該認清一個事實，只要權力掌握在人的手中，就難免出現濫用與腐敗。這不是哪個政黨的問題，而是人性的局限。真正的改變需要的不只是政權輪替，而是整個治理思維的革新。執政者必須學會務實，承認自己的能力有限，不要輕易許諾做不到的事。民眾也要提高警覺，用實際行動而非漂亮話語來檢驗政治人物。（作者為前國立台北商業大學校長）