揭穿黃國昌時力「真面目」！？詹凌瑀曝2018抗議勞基法修法現端倪：帶人衝街頭超時工作、無加班費...惹怒金主再甩鍋給林昶佐

日前民眾黨主席黃國昌深陷養狗仔風波、吸收駭客等諸多爭議，媒體人詹凌瑀即寫出多篇貼文揭露內情，而其前夫李兆立就是黃2016年任立委的首位辦公室主任。詹凌瑀今（30日）上電台節目《新聞放鞭炮》透露，第一次認為黃國昌「不對勁」，是在2018年時代力量到總統府抗議勞基法修法時的荒謬情形，她直言，黃當時執意採激進方式衝街頭，結果同時違反勞基法，讓自家人超時工作、沒加班費，更因此惹怒時力金主，把鍋推給林昶佐，自己說一套做一套。

詹凌瑀透露，這輩子最大的恥辱、唯一加入的政黨就是時代力量，推薦人一個是林昶佐，另一個就是黃國昌，過去最初很欣賞黃，那時太陽花學運的時候，在壹電視做節目，為了說服黃國昌上節目花了很大力氣，他是非常有架子的，看題綱不要就劃掉、修改，一切都要順他的意。



詹凌瑀說，那時就覺得有一個年輕、有朝氣，對台灣有願景的政治人物出現，還蠻期待的；2015年黃國昌找她前夫李兆立去幫他選汐止立委，自己叔公過去是民進黨汐止黨部的主委，所以他們當時幫黃蠻多的，在還沒確定要選之前就幫他找後援會、還有叔公一些民進黨的朋友，確定叔公的人馬都會幫忙後，就勸黃國昌來選汐止。



詹凌瑀說，當初黃國昌其實更偏好選港湖選區，因為他過去工作的中研院離南港比較近，但它們認真評估後都認為黃在汐止比較有機會，民進黨也願意讓給他，這串因緣際會之下跟黃國昌有近距離接觸。



詹凌瑀回顧，第一次覺得黃國昌不對勁的時候，是2018年時代力量到總統府抗議勞基法修法，那時還是冬天大概在一月，黃就堅持帶大家去露宿街頭抗議，還絕食。她說，那時就覺得不對勁，在媒體業要週休二日其實有困難，所有排班制工作都會面臨到人力不足問題，自己身為勞工都希望可以有些彈性。



詹凌瑀認為，勞基法修好不代表勞資雙方要對立，可是黃國昌要的就是對立，不認同他還會翻臉。她說，黃國昌那時帶著一群人去睡街頭，自己就問李兆立：「那你們去街頭睡了那麼多天，有加班費嗎？而且你連續工作應該有十天了吧。」李卻回她，他們是為政治事業付出，怎麼可以談錢？



詹凌瑀當時就質疑，那不就是沒有加班費和休假，黃國昌這樣就違反勞基法了，他在總統府前面絕食抗議、罵民進黨，結果自己同時在違反勞基法，這樣對嗎？她說，從那時候就開始覺得這個人有問題。



詹凌瑀說，當時很多時代力量的金主對這件事很不滿，認為黃國昌的作法太激進了，結果黃就把這件事推給林昶佐，稱是林帶著大家去衝街頭。她直言，知道事情並非如此，林昶佐也不是甚麼事都要跟別人對著幹的那種人，並疑惑黃國昌自己做的卻不敢承擔，說的、要求的自己也做不到。



詹凌瑀也說，當時只是自己在臉書對此有些質疑和抱怨，並認為勞基法修法可以循序漸進，不要用太激進的方式。但她說，就有時力黨內、同為朋友的人在貼文下方稱「你是資方代表、是不是以為當個小主管就是老闆的打手」的相關留言，僅因提出不同看法就被攻擊這點也讓她開始對黃國昌有所存疑。

