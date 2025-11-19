揭立法院「趕夜班」送出新版財劃法 民進黨團：恐重蹈覆轍

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱受訪。陳祖傑攝



立法院上週三讀通過藍白版本《財政收支劃分法》修正案，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（11/19）天表示，立法院昨天在下班後立刻「趕夜班」送出修正案，「難道不擔心今年惡修《財劃法》，重蹈去年的覆轍嗎？」他指出，行政院已經承諾在本週送出院版《財劃法》，希望送入立法院後，能讓各地方充分表達意見。

鍾佳濱首先表示，《財劃法》不管修正前、修正後，雙北都是最大贏家，財政長期有明顯盈餘，但是其他縣市就相對辛苦，所以《財劃法》修法應先由地方政府互相取得共識，再由行政、立法共同協商，而非政治操作。

鍾佳濱指出，現行《財劃法》是在去年12月20日於立法院經過藍白多數通過，但立法院長韓國瑜直到今年3月才送出，最後由總統府公告實施，顯然韓知道裡面的危險、爭議頗大。他說，相較之下，立法院昨天在下班後立刻「趕夜班」送出修正案，跟之前拖三個月形成強烈對比，「難道不擔心今年惡修《財劃法》，重蹈去年的覆轍嗎？」

鍾佳濱表示，行政院已經承諾在本週送出院版《財劃法》，而且事先跟各地方政府討論過，儘管各地方政府有不同意見，但至少經過專業部門整理、協調，更具完整性。他認為，未來送入立法院後，應讓各地方充分表達意見，才能真正達到財劃法「調節各地方政府財政」的功能。

