揭經濟學人點名「台灣病」真正目的！經濟學家揪關鍵時間點：想複製這波大恐慌

《經濟學人》近日專文點名台灣患上「台灣病」，認為央行壓低匯率的貨幣政策已經過時，讓一般民眾無法享受經濟成果，隨後央行也聲明反駁，並罕見與美國財政部發出聯合聲明。對此，總體經濟學家吳嘉隆在節目《新聞大破解》指出經濟學人的真正目的，更直言「它們功課沒有做足，還有涉嫌炒匯。」

吳嘉隆提到，台灣大量的外匯所得，為了避免造成國內通膨，透過人壽保險公司的海外資產管道放在國外，但也引出了一個潛在的金融風險，那就是如果美元貶值、台幣升值的話，這些海外資產將會產生匯兌損失，形成「金融未爆彈」。



吳嘉隆指出，今年5月初美元走弱，台幣急速狂升，「坦白講這次經濟學人就等於是馬後炮，它想複製5月初那波台幣升值的邏輯！」當時為何會暴力升值，只有一個原因，「央行放手」。但為何要放手？因為那時正值美國財政部6個月一度，要遞交匯率報告的時期，而台灣已被列為匯率操縱國的觀察名單。



吳嘉隆表示，當時央行不敢輕舉妄動，結果造成禿鷹攻擊、台灣人自己嚇自己，而《經濟學人》為何現在這時間點又出來喊話？「注意現在是11月，距離12月的6個月又要到了，美國財政部又要再交一次匯率報告。」

吳嘉隆分析，《經濟學人》可能就是要再次複製5月大升值，但這6個月下來，造成當初升值的因素很多都已被解決，其中最主要的原因是美元正在走弱，讓台灣保險公司產生恐慌，拋售美元資產，「但請大家注意，現在美元是走強的，美元指數已經過了99、100這個大關。」



吳嘉隆直言，《經濟學人》還建議台灣溫和升值，這樣的話即使保險公司會受到傷害也是可控的，「這就是前後矛盾，你不是橫豎都是傷害人壽保險公司嗎？我們的央行不會上當。」

