揭綠媒靠「政媒共生」發大財 董智森曝4招：土地最好賺

三立集團在2018年砸了將近27億元，從味全集團入手埔心牧場，接著火速完成土地變更蓋影城，被質疑獲得政府一路開綠燈、一條龍快速服務。資深媒體人董智森指出，現在政府與媒體形成「政媒共生集團」，並點出綠媒靠4招發大財，從業配、置入性行銷、政府標案到現在做土地，由於土地最好賺，違反了所有綠營過去的價值。

資深媒體人董智森。（資料照／中天新聞）

董智森今（16）日在政論節目《新庶民大頭家》提到，現在台灣最荒謬的是在媒體這一塊，幾乎90%都是在批評在野黨，總統賴清德昨天錄影談話提到「在野獨裁」，這實在很好笑，請問在野怎麼獨裁？

董智森表示，先前總統府有些東西流出，提到時任閣揆的蘇貞昌，指示時任NCC主委陳耀祥，「我們現在會補充兩個深綠學者進來，你們要把中天（新聞台）幹掉！」後來總統府很生氣，怒批對岸有駭客偷資料，後來發現不是，事實上是有秘書，把長官的平板電腦弄掉了，撿到的人把資訊寄給很多媒體人，包括自己也有。

董智森接著提到，那東西出來之後，大家想說總統府和行政院應該不敢這樣做吧？後來所演的劇本一模一樣，反正就是要這樣做，也不怕你們講，因此就可以看到，這個政府有多麼的骯髒。

至於是哪兩個深綠學者？董智森說分別是台大新研所的教授林麗雲，以及師大大傳所教授王維菁，她們兩個進去NCC之後，就把中天搞掉了，7個委員當中，只有這2個是學新聞和傳播的，主導後幹掉中天，就在她們卸任前，講了一些大家認為「是不是講出良心話？」那時三立有投資中嘉，結果那8家系統公司被罰了1440萬，三立卻不用被NCC罰，大家就覺得很奇怪了。

埔心牧場。（翻攝自埔心牧場臉書）

董智森還說，他開始跑新聞時，當年只有老三台，也就是所謂的黨政軍。立法院每年都會票選，哪個立委是最認真、最優秀的？當時陳水扁每年幾乎都會獲得國會記者認證，因此他在1994年參選台北市長時，打敗了當時的趙少康和台北市長黃大洲。

董智森指出，在當時所謂黨政軍的威權下，還可以很公正地選出陳水扁，請問現在民進黨有無黨政軍退出媒體？沒有，而且綠媒愈來愈多，就連民營的也都全都靠在它身上。

董智森續指，當時林麗雲和王維菁卸任前，為何會說出「政媒共同利益集團」？第一，靠業配，每天幫忙促銷，到節目或新聞幫政府說好話；第二就是置入性行銷，把政府要的宣傳都置入在節目裡面。

三立集團近來頻爆事端。（圖／中天新聞）

董智森接著說，第三則是標政府的案，那標案誰拿最多？三立跟民視，大家都清楚，拿了多少億？那為何他們現在要做土地？因為土地和政府做業配、置入性行銷和投標什麼的相比更好賺。

董智森直言，台灣最好賺的就是土地，台灣最大的那家報紙就是靠土地起家的，他們擁有這些資源。所以不要去相信這些人，他們違反了所有過去民進黨所堅持的，真是讓人不齒！

