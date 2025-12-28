揭綠營抹紅選舉騙術！徐巧芯怒嗆民進黨：還嫌不夠多嗎

立法院長韓國瑜遭媒體影射與中國大陸介選有關，藍委徐巧芯今痛批民進黨，「透過抹紅、抹黑進行選舉騙術，還嫌不夠多嗎」，更有網友留言直言，「那時候我都看綠媒政論節目，還真的相信，現在覺得好笑」。

徐巧芯今痛批民進黨，「透過抹紅、抹黑進行選舉騙術，還嫌不夠多嗎」。（圖/資料照）

徐巧芯今天（28日）在臉書發文表示，想想當年的王立強、向心案，當時騙了多少人，結果選舉結束以後無聲無息，還有人記得嗎？徐巧芯痛批民進黨，「透過抹紅、抹黑進行選舉騙術，還嫌不夠多嗎」？

韓國瑜遭媒體影射與中國大陸介選有關，他嚴正駁斥，痛批 抹紅抹黑廉價拙劣、羞辱台灣民主。（圖/資料照）

許多網友也在其PO文下方留言表示，「那時候我都看綠媒政論節目，還真的相信，現在覺得好笑」、「永遠的五招，不變的把戲，騙、強歪辯、硬拗扯、拉潑下髒水、最末招的都是阿共的陰謀」、「其實綠營除了抹紅，沒啥新招，騙多少算多少」、「沒幾個人記得這案件了，真的好用」、「可見賴清德與民進黨，有多麼害怕韓國瑜啊」。

