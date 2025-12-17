揭綠營「不副署」縝密戰略 鈕則勳提4點反制：看誰能撐得久

行政院長卓榮泰宣布不副署《財政收支劃分法》再修正版，引發朝野對峙升溫。文化大學廣告學系專任教授鈕則勳分析認為，綠營有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手強攻在野、軟硬兼施，問題是藍軍現階段雖有零星的炮火，但火網並沒有整合；他主張，在野聯盟勢必得有具戰略觀的反擊，包含也可不審查中央政府總預算作為籌碼與綠軍持續博弈，看誰能撐得久。

針對卓榮泰對「財劃法」不副署，鈕則勳昨（16日）晚間在臉書指出，其實綠營有整套縝密的戰略，且賴清德、卓榮泰聯手，強攻在野、軟硬兼施，硬的就是卓不副署而且搭配社群祭出哀兵策略要鞏固基本盤，並嗆在野可以來倒閣；軟的就是賴邀立法院長韓國瑜喝茶，但韓不來，賴又有相駡本，進一步又強硬發函給韓擺出姿態，想建構「護憲」形象，並加碼批在野違法亂紀、在野獨裁。

鈕則勳分析，藍軍在現階段雖有零星的炮火，但火網並沒有整合，所以面對綠軍一波一波的攻勢，藍軍與在野聯盟勢必得有具戰略觀的反擊；他並提出4點，第一，國民黨主席鄭麗文是不是可以邀請藍營大咖共同討論出一個聲明，特別是針對不副署的憲法疑慮，提出合理正當的論述，以正視聽；第二，藍軍也應該與民眾黨建構出一個在野聯盟「護憲聲明」，強化空戰，主導議題。

鈕則勳續指第三，陸戰部分，在野聯盟也應強力動員進行「護憲遊行」，更可以結合12月25日行憲紀念日動員上街，與空戰相互拉抬與呼應；第四，在野也可不審查中央政府總預算作為籌碼與綠軍持續博弈，看誰能撐得久。

最後，鈕則勳說，到了那個時候，藍軍也就可以明白的判斷賴卓「梭哈」真正的目的與底線何在，順勢解決僵局的機會才高。

