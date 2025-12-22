揭綠色大法官「獨裁三部曲」！吳宗憲示警：下一步恐設局解散國會

國民黨立法院黨團今日採取大動作法律行動，正式向檢方遞狀告發5位大法官涉犯《刑法》第124條「枉法裁判罪」。國民黨立委吳宗憲痛批，現今的憲法法庭已淪為貫徹「清德宗」獨裁意志的工具，這5位「綠色大法官」無視憲法剛性門檻，違法召開會議並做出判決，國民黨團絕不妥協。

吳宗憲指出，憲法法庭書記廳長聲稱出席門檻「只少1人」的說法極其荒謬。他強調，法定人數是剛性規定，如同考試59分就是不及格、闖紅燈差一秒也是違規，絕無喊價空間。目前大法官總額因總統未補足僅剩8人，其中3位大法官拒絕出席背書，剩餘的5人竟擅自將反對者「踢出總額」不計入分母，製造全體一致的假象。吳宗憲以「社區管委會」為喻，質疑若管委會剩餘委員擅自將缺席者剔除以強行通過鉅款，根本是違法亂紀。他指控這5位頂尖法律人是「明知故犯」，扭曲法定程序以遂行特定政治目的。

↑（圖片翻攝自吳宗憲FB）

吳宗憲更進一步示警，民進黨正利用綠色大法官推動「獨裁三部曲」。第一步是透過解釋讓行政院擁有「太上皇否決權」，實質沒收立法權；第二步是架空國會預算審查權，讓立法院淪為橡皮圖章；第三步則是企圖仿效南韓戒嚴劇本，將在野黨貼上「反國家勢力」標籤，利用司法為「實質解散國會」與消滅在野黨鋪路。吳宗憲引用德國「哥廷根七賢」對抗威權的歷史，痛斥如今的大法官自甘墮落為權力幫兇，呼籲全民拒絕5人獨裁的違法判決。

《吳宗憲臉書全文》

