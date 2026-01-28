揭總預算卡關「4後果」！陳亭妃沉重籲謝龍介：聽聽鄉親心聲

政治中心／劉宇鈞報導

藍白27日在立法院程序委員會再次阻擋今年度中央政府總預算。民進黨立委、台南市長參選人陳亭妃今（28）日揭開總預算持續卡關的嚴重後果，呼籲對手、國民黨立委謝龍介應該聽聽台南鄉親的心聲。

陳亭妃以「中央預算卡關，台南建設停擺，亭妃心裡真的很沉重」為題發文表示，謝龍介跟她都是台南出身的立法委員，對台南這片土地都有責任。監督政府是職責，但「凍結總預算」不應該變成政治惡鬥的籌碼，更不該讓台南市民成為犧牲品。

陳亭妃提到，根據統計，中央總預算若持續卡關，台南市將有126項中央補助計畫、超過70億元的經費面臨斷炊風險，這攸關台南人的日常生活與福利。

治水工程不能等

陳亭妃說，台南許多低窪地區，像是麻豆總爺東北勢排水、佳里海埔排水、安定新吉排水以及後壁菁寮排水等工程，原本都等著中央預算到位要發包。汛期快到了，如果因為預算被卡，導致工程延宕，萬一今年又淹水，請問這筆帳，要怎麼跟鄉親交代？

交通建設不能斷

陳亭妃指出，台南人等了幾十年的鐵路地下化，新一階段的21億元工程款正在等這筆預算；還有廣大通勤族依賴的TPASS月票，目前預算僅能再撐一個月。難道要看著年輕人、上班族的交通負擔再次增加嗎？

育兒照顧不能縮

陳亭妃也說，好不容易爭取到0.63億元，要在台南增設6個公共托育設施，還有長照3.0的新增經費。當中央預算卡關，這些對新手爸媽和失能長者的承諾，全都變成了國民黨政治鬥爭下的犧牲者。

財政壓力不能扛

陳亭妃認為，台南財政本來就不如其他五都，現在預算卡關，市府可能被迫多舉債59億元。光是這一年的利息支出就會增加約1億元。這本來可以用來蓋公園、整修老舊校舍的錢，卻被拿來填補政治鬥爭留下的坑！

陳亭妃呼籲謝龍介，政治立場可以不同，但建設家鄉的腳步不能停，請聽聽台南鄉親的心聲，不要再阻擋總預算，應該在議事廳裡理直氣壯地討論政策，而不是用「無差別凍結」的方式，卡住台南的發展。

陳亭妃強調，台南的福祉，應該高於黨意，讓總預算付委審查，讓台南的建設繼續前進，這才是身為台南立委最該做的事。

