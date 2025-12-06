揭美國安戰略「言辭強硬、行動保留」 翁履中示警台灣必要思維

美國總統川普4日公布最新版《國家安全戰略》（NSS），重申美國不支持任何片面改變台灣海峽現狀，並強調美國及其盟友必須強化在太平洋第一島鏈的能力。對此，旅美學者翁履中分析，此次報告頻繁提及台灣，但美方卻「言辭強硬、行動保留」，呼籲台灣在強化防衛力量的同時，也應於兩岸關係中尋求務實的應對策略，創造緩和空間，才是維繫和平繁榮的必要考量。

翁履中5日在臉書引述外媒報導指出，川普政府在文件中明確宣示「門羅主義的川普版本」，主張美國應將戰略重心回調至西半球，打擊毒品走私與非法移民，並強調美國不再是世界秩序的唯一支柱。報告對歐洲採取前所未見的批評態度，指責歐洲多數政府不穩、無法有效解決烏克蘭戰爭，甚至暗示北約應停止擴張。

翁履中解釋，在亞洲部分，儘管提及北京的崛起與挑戰，但語氣顯著轉趨模糊與保留，強調的是與北京「建立互利經濟關係」的必要性，而非全面對抗。針對台灣部分，這份報告中台灣共被提及8次，創歷屆國安戰略新高。語言上毫不含糊，從「軍事平衡」、「第二島鏈」到「戰略穩定」，不斷強調台灣對印太穩定及供應鏈安全的關鍵地位。

綜上所述，翁履中認為，2025年《國家安全戰略》傳遞出一個微妙而矛盾的訊號：「台灣從未在戰略文件中如此高調被點名，卻也從未如此缺乏實質的安全保證。」報告中頻繁提及台灣、語氣強硬，清楚表達美國對台灣在印太安全架構中的戰略重視。

翁履中語鋒一轉表示：「但同時，美方不願做出新的承諾，也避免採取任何可能引發與北京衝突的具體行動。」但這並非「不重視」，而是一種典型的有限責任戰略：透過語言提升嚇阻效果、要求盟友分擔責任、強調台灣自主防衛，同時避免美國本身涉入過深。

他分析，與拜登政府多次公開表示防衛台灣相比，川普政府則選擇更深一層的戰略模糊，以保留彈性並降低風險。這是「美國利益優先」在國安政策上的具體體現：強調台灣的重要性，是為了壓制北京；但不承諾協防，是為了保留談判空間。

「對川普團隊來說，台灣不是『價值同盟』的問題，而是地緣制衡與科技競爭中的一枚關鍵棋子。」翁履中也指出，這樣的定位對台灣而言既是機會，也是挑戰。機會在於受到戰略性關注；但挑戰在於，一旦局勢升高，美國是否會真正出手干預，仍是充滿不確定性的問題。

最後，翁履中總結，對台灣而言，這意味著不能只滿足於「被納入文件」或「美方語言上的支持」。在強化防衛力量的同時，仍需在兩岸關係中尋求務實對策，創造緩和空間，毫無疑問是維繫和平繁榮的必要考量。「依靠美國的時代，正在過去。」未來台灣是否能維持和平、保持安全穩定，必須以更冷靜務實的態度思考自身的防衛策略。

