揭美國對中國的態度變化！黃暐瀚「4句話」道破全局

政治中心／劉宇鈞報導

美國與中國皆為世界強權，雙方任何的互動、角力，都牽動全球局面，尤其身處在第一島鏈的台灣，感受更深。媒體人黃暐瀚分析美國對中國的態度變化，他用「從養虎為伴、到養虎為患；現在化身武松，要集結好漢」這四句話道破全局。

黃暐瀚14日在臉書上以「一份報告，各自解讀」為題發文表示，2025年新版美國國安戰略報告出爐之後，台灣各界出現了「南轅北轍」完全不同的解讀。

黃暐瀚提到，非常榮幸，自己看法與參與他的網路節目來賓、學者明居正完全一致，就是美國要求第一島鏈各國提高軍備，打造最強的軍隊，嚇阻台海發生軍事衝突。

黃暐瀚直言，這麼做並不是因為「愛台灣」，而是因為美方判定「台灣重要」，尤其是晶片重要，加上戰略地位重要，所以不可能放棄。

黃暐瀚強調，過去美國對中國的態度，是「合作與協助」；現在美國對中國的態度變成「競爭與防堵」。簡單四句話：「從養虎為伴、到養虎為患；現在化身武松，要集結好漢」！

