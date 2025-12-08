揭美對北京克制「基本邏輯」 翁履中曝高市早苗陷殘酷現實困局

在中日關係持續緊繃之際，旅美教授翁履中今（8）日引述《金融時報》（FT）與《日本時報》報導指出，日本政府近期對美國川普政府在中日摩擦中的低調反應感到明顯失望。翁履中說，這不是陰謀論，而是最基本的國際政治邏輯，當美中正在重塑互動，日本的風險不可能由美國承擔，此現象同樣值得台灣借鏡。

翁履中8日在臉書上表示，整起事件在日本首相高市早苗談及「中國若攻擊台灣，可能構成日本生存威脅」的說法，北京強烈抗議，甚至揚言經濟報復、警告民眾暫勿赴日，使東亞情勢迅速升溫。在這樣敏感時刻，日本原本期待美國公開展現支持，向北京發出嚇阻訊號。然而，美方僅由美國駐日大使與國務院副發言人在社群平台上做出象徵性聲明，遲遲未見高層官員明確表態，使東京多次向華府提出希望加強立場的訴求，卻未獲正面回應。

翁履中指出，外媒認為，川普政府之所以在此議題上保持克制，主因川普要求其外交與國安團隊避免採取任何可能破壞他與習近平達成貿易協議的行動。即便中國大陸外交官在社群媒體上發表具威脅性的言論，美方仍未升高反應，顯示華府正盡力避免在敏感時機挑動北京情緒。與此同時，川普政府最新公布的《國家安全戰略》（NSS）也要求日本、韓國等盟友提高國防支出、承擔更多安全責任。美國不再願意無限支撐全球秩序，而日本在面對中國大陸加大軍事施壓的情況下，外交與國防壓力同步上升。

報導指出，中國大陸在東亞水域展開大規模海上與空中軍力展示，台灣周邊軍事活動升高，日本政府因情勢緊張更希望美國公開支持，但華府依然保持克制語氣。翁履中指出，這項報導呈現出一個殘酷但必須正視的政治現實：中日關係是否降溫，並非由日本單方面決定，而是取決於美中關係走向，甚至更具體地說，是川普與習近平通話後，高市早苗與日本政府才會被動承接。

他直言，這不是陰謀論，而是最基本的國際政治邏輯，當美中正在重塑互動，日本的風險不可能由美國承擔。此現象同樣值得台灣借鏡。他指出，台灣社會樂於支持日本，但這種支持多半屬於情緒價值與象徵意義，日本真正需要的安全承諾仍掌握在華府手中，而這些協助都不是台灣能提供的。反觀台灣自身的處境亦然，不能只期待「美國會挺台灣」，而是要讓台灣具備「值得被支持」的戰略價值與不可替代性。

翁履中表示，國際政治從不建立在誰欠誰，也不存在誰「應該」支持誰，所有行為都是利益與成本計算的結果。台灣要提升安全感，不能依賴口號、情緒或理念，而是必須展現足以影響區域戰略平衡的國力，包括產業鏈重要性、政策成熟度、風險管理能力與內部共識等綜合條件。他強調，台灣人民建立信心的基礎，不該是「美國會保護台灣」的期待，而應是「台灣使美國不能不重視台灣」的實力。

他最後提醒，「越遠離國際政治現實，台灣就越危險；越看清現實，台灣才越安全」。

