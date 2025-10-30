揭翻轉台南最大關鍵！沈政男嘆「謝龍介2026難贏」 認民調太近未必是好事

藍綠白積極備戰2026大選之際，作為總統賴清德本命區的台南，被視為選戰一大重點戰區，然而在各界都看好南台灣「綠地變藍天」的同時，精神科醫師沈政男卻指出，從目前來看，國民黨立委謝龍介仍贏不了民進黨的潛在候選人；沈政男也補充，就算民調再接近，最大關鍵仍是投票率。

沈政男透過臉書發文認為，到目前為止，謝龍介還沒有能贏下台南的勢頭，即便謝龍介自認「民調40%起跳」、甚至搬出2022大選時，只落後現任市長黃偉哲7個百分點的戰績來講，導致謝龍介本人與藍營支持者都認為，台南民調測不出謝龍介的真正支持度。

廣告 廣告

至於民進黨的人選，沈政男則斷言只可能是立委陳亭妃，因為她就是最強。沈政男補充，就像當年前總統蔡英文不喜歡賴清德、仍必須找他搭配一樣，現在的陳亭妃支持度最高、賴清德不喜歡也不行。

而沈政男更不諱言表示，謝龍介在今（2025）年9月初的民調緊追陳亭妃、甚至贏過其他綠營可能人選，主要是受到台南水災、大罷免效應影響。沈政男認為，如今總統賴清德滿意度已經小幅度回升，如果現在做2026台南市長民調，謝龍介會落後陳亭妃更多。

「選前民調與開票的落差是因為三個字：投票率」，沈政男回顧2022大選表示，謝龍介選前民調落後黃偉哲20個百分點以上，最終結果只差7個百分點，讓藍營支持者認為，只要現在落後不多、票開出來就會贏；但沈政男也解釋，當年是因為本來要投黃偉哲的人，發現藍綠實力相差懸殊、就沒有出來投票。

對此沈政男強調，如果2026大選，謝龍介宇陳亭妃民調沒有差很多，綠營支持者的投票率就會提升，沈政男直言，2022年「民調與實際投票落差很大」的奇怪現象不會再上演。

《風傳媒》讀者調查▸「護國群山」如何助台灣守住「矽島」地位？

我們不只站在科技革命的浪頭，更處在地緣政治的風口。

讓你最關心的產業議題，成為我們持續追蹤的動向！

☛立即填問卷，分享你對台灣半導體產業發展的看法



更多風傳媒報導

