揭與鄭捷相似處為「自戀式復仇」 精神科醫：張文更可怕決絕

精神科醫師揭張文與鄭捷相似處。（圖／翻攝畫面）

台北市19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，釀4死、11傷。由於張文已墜樓身亡，行兇動機成謎。對此，精神科醫師沈政男今（22）日撰文分析張文與2014年在台北捷運車廂隨機殺人的鄭捷相似之處，坦言挫折人人都有，問題就出在有沒有造成「自戀式傷害」，「若怨恨與報復的力道強到無法控制，就會做出難以承受後果的舉動，並導向輕生的出路，張文可怕的是比鄭捷更決絕」。

精神科名醫沈政男在臉書以「一個人對抗世界」為題撰文表示，自己用心理學知識幫大家了解犯案經過，像是為何犯案者名字是取兩個字，「很簡單，取名字寄托了家長對小孩子的重視與期待，而兩個字的名字比較稀少，就代表希望他成為一個獨特的人。取這樣名字的家庭，通常社經地位不會太低，爸媽的教育背景可能也不錯。」

沈政男提到，張文與鄭捷兩人在求學階段，成績與行為表現都不錯、無任何前科紀錄，不過鄭捷轉學了好幾次，而張文則是在當志願役時疑似出了狀況，「挫折人人都有，問題就出在有沒有造成『自戀式傷害』，也就是傷到自尊的最核心、最底層，好像被人踩在腳底下。」

而鄭捷的判決書裡就有提到「自戀式傷害」幾個字，沈政男認為，法官並不完全了解其心理學意義，因為這是精神分析的詞彙。「遭受『自戀式傷害』以後，如果怨恨與報復的力道強到自己都控制不住，必須做出難以承受後果的舉動，就會導向輕生這樣的出路。」

沈政男直言，張文可怕的是比鄭捷更決絕，他與家人斷聯，並自燃自己的租屋處、筆電，以「一個人對抗世界」的心態，模仿鄭捷做出這樣的事情，是一種為了自己復仇而犧牲的舉動。

沈政男分析，張文先四處縱火，確實是想要調離警方；施放煙霧彈是想要製造混亂，方便行兇；但同時提出另一個心理學意義：在煙霧裊裊當中，張文一方面催眠自己，另外一方面也讓他看不清受害者面貌，下手可以更加兇殘。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

