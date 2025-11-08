揭藍委提反排黑條款又撤案 伍麗華批心虛：到底為誰修法？
民進黨原住民立委伍麗華在臉書發文，揭露無黨籍立委高金素梅、國民黨立委蘇清泉、謝龍介等人領銜提出《公職人員選舉罷免法》修正草案，主張受有罪確定判決而宣告緩刑者，若緩刑期內未再犯，且自緩刑期滿起10年內未故意再犯有期徒刑以上之罪，應得申請恢復被選舉權，不過該提案昨（11/7）天在院會緊急撤回。伍麗華質疑，明年就是九合一大選，「這是是要幫誰修法、為誰提案？」而且默默提案，顯然是做賊心虛。
伍麗華指出，昨天立法院長韓國瑜宣讀高金素梅委員等16人撤回其所擬具「公職人員選舉罷免法第二十六條條文修正草案」的裁示，大家覺得很好奇，去翻一下法案修正內容，發現居然是「反排黑條款」，而且明年就是九合一大選，「這是是要幫誰修法、為誰提案？」
伍麗華認為，提案人毫不吭聲默默提案，顯然是做賊心虛，也許是國民黨團發現之後，自知事態嚴重而緊急通知撤案，雖然提案人已撤案，但大家好奇，蘇清泉、謝龍介未來要投入屏東、台南地方首長選舉，竟然也支持推出這樣的提案？
伍麗華慨嘆，幾十年來對原住民族人權益極不公平的「原住民立委出缺超過2分之一才能補選」的重要修法，高金素梅過去卻從不關心、不提案修法，今年罷免自己的消息一出，高金素梅就匆匆忙忙、連滾帶爬急著將修正草案排進優先法案，並立刻在內政委員會召集黨團協商，一方面為罷免添柴火誘因，一方面在罷免成功後推出人馬趕緊補選上；但罷免案沒成，她的政治利益沒了，於是法案又沒下文。
伍麗華表示，同樣要修正《選罷法》，當她得知高金素梅竟然偷偷摸摸地為反排黑修法，看得實在搖頭，政治的算計不言自明，不為原住民的春秋，也不是為了中華民國民主憲政的春秋，而是為了自己的千秋，期盼立委諸公齊心把原住民立委出缺即補選的修法趕緊完成。
更多太報報導
反罷亮票遭要求從重量刑 趙少康：沒有抵死不認罪，何來態度不佳？
趙少康慘了！大罷免亮票還強辯「只是展示」 北檢起訴求重刑
立院擂台賽燒法院！藍白5立委出庭「鬥嘴鼓」 陳玉珍願調解 徐巧芯嗆這句
其他人也在看
涉屏東安泰醫院9死火警案 蘇清泉原擬提案「緩刑未再犯」可參選
屏東縣東港安泰醫院去年10月發生大火，造成9人死亡，屏東地檢署將醫院創辦人、國民黨籍立委蘇清泉等4名被告處以緩起訴處分，高檢署高雄分署認為處置不當，上個月撤銷發回重新偵辦。有意角逐屏東縣長的蘇清泉昨原擬提出「公職選罷法」修法，對於受有罪確定判決而宣告緩刑者，若緩刑期內未再犯，且自緩刑期滿起十年內未故自由時報 ・ 17 小時前
高金素梅突撤案！直呼匪夷所思 伍麗華曝真相：修選罷法排黑條款
立委高金素梅、謝龍介、蘇清泉等人提案修改公職人員選罷法第26條，卻在7日的立法院會上突然撤案。民進黨立委伍麗華指出，法案修正內容竟是「反排黑條款」，而根據該修正案內容，原法規中明訂犯內亂、外患、組織犯罪、貪汙等罪者經有期徒刑判決確定後不得登記為候選人，法案卻將緩刑期間內未曾再受有期徒刑以上之宣告，並於緩刑期滿十年以內未故意再犯有期徒刑以上之罪者排除在限制外。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
出席白色恐怖秋祭被質疑追思共諜 鄭麗文曬邀請函「吳石非主祭對象」
國民黨主席鄭麗文今（8）天下午出席「白色恐怖秋祭追思會」，活動一開始她向受害家屬獻花致意，但活動卻出現中國紅色歌曲《安息歌》等等，甚至還紀念當時中共潛伏於國軍最高級別的諜報人員吳石，遭質疑是「追思共諜台視新聞網 ・ 11 小時前
出席白色恐怖追思會 鄭麗文強調吳石是間諜跟政治思想犯不同
國民黨主席鄭麗文今（8）出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，雖因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石惹議，但鄭麗文仍堅持出席。鄭麗文聯訪時也強調，自己所收邀請函皆無「吳石」二字，而白色恐怖的政治受難者，主要為為了政治信仰坐黑牢甚至冤獄死亡的人，但是吳石是懷有任務的情報工作者，是做間諜，與政治思想犯並不一樣。中時新聞網 ・ 12 小時前
女子捷運掉翡翠戒指 警鍥而不捨找多日尋獲
女子捷運掉翡翠戒指 警鍥而不捨找多日尋獲EBC東森新聞 ・ 12 小時前
台灣球后戴資穎宣布退役 戴爸心疼：支持女兒的決定
31歲台灣羽球天后戴資穎昨（7）天透過社群媒體宣布正式卸下選手身分，以「謝謝羽毛球帶給我的一切」預告自己的羽球世代正式劃下句點，她的父親戴楠凱今（8）日受訪時也透露，小戴其實自從膝蓋開刀之後，就一直有台視新聞網 ・ 15 小時前
印尼清真寺爆炸！至少54人送醫搶救 17歲嫌犯疑被霸凌埋殺機
【緯來新聞網】印尼首都雅加達北區一所高中的清真寺7日中午爆發爆炸意外，當時正逢伊斯蘭教徒進行週五聚禮緯來新聞網 ・ 14 小時前
網紅「吃屎哥」娃娃機店遭砸 怒喊：台灣沒有言論自由嗎？
網紅「吃屎哥」日前在桃園市平鎮區南平路經營的娃娃機店，遭兩名男子闖入鬧事。根據監視器畫面顯示，兩人分別穿著白衣與藍衣，進入店內後出腳踹門，並將手中酒瓶摔破在地後離去。游兆霖懷疑對方是刻意尋釁，事後報警處理，平鎮警分局平鎮派出所已受理報案，正循線追查涉案人士。 游兆霖稍後將事發影片上傳網路，指控兩名桃園電子報 ・ 13 小時前
鳳凰颱風恐襲台！基隆碧砂漁港防颱 20多艘遊艇吊掛上岸
鳳凰颱風持續增強，上個月風神颱風外圍環境與東北季風共伴效應，致碧砂漁港遊艇碼頭的遊艇受損、翻覆，今天許多遊艇船主開始將遊艇吊上岸避風浪。船主說，上次受損才剛修好，現在又有颱風要來，據說共伴效應比上次還嚴重，因此趕快把遊艇吊上岸。上個月風神颱風環流與東北季風共伴效應，大浪越堤，停泊在碧砂漁港內的遊艇打自由時報 ・ 14 小時前
盧秀燕走訪市場挨批「止不了血」 陳俞融籲：立即補助豬肉攤商
即時中心／顏一軒、李美妍報導台中市爆發非洲豬瘟後，市場買氣大幅下滑，豬肉攤商首當其衝。民進黨台中市議員陳俞融今（8）日指出，台中市長盧秀燕上午前往建國市場訪視攤商，但僅止於安撫與喊話，無法解決攤商面臨的實質虧損。她表示，中市府每年在短暫活動上花費龐大經費，與其辦一次性宣傳，不如立即將相關預算全數挪用，補助因疫情受衝擊的豬肉批發商與攤商。民視 ・ 11 小時前
鄭麗文曝進國民黨第一件事 國共和解 為白色恐怖受難者平反
國民黨主席鄭麗文今（8）出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，特別提早10分鐘到場，與在場的受難者家屬一一致意。不過整場活動因中共地下黨員及情報人員吳石也在追思名單而惹議。鄭麗文特別發表20分鐘演說，控「綠營側翼的各種詆毀扣帽，不是新聞」，並強調「在台澎金馬這片土地裡頭，每個人都不需要為政治信仰付出青春生命的慘痛代價，這是民主轉型後最基本的權利，也是我們的底線。」中時新聞網 ・ 11 小時前
直擊！鄭麗文辯不知有共諜吳石 統派活動現場奉為「烈士」
國民黨新任主席鄭麗文今（8）日出席由「台灣地區政治受難人互助會」及勞動黨等團體舉辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思慰靈大會」（下稱秋祭），她受訪重申主辦單位曾與他再三保證沒有共諜吳石。不過，活動現場佈景仍將吳石列為「犧牲烈士」供包括鄭麗文在內的人士祭祀追思，連活動手冊都以中共宣傳劇「沉默的榮耀」為題，自由時報 ・ 12 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 19 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
不倫王子慘了！粿粿遭爆被經紀公司除名解約 經紀人「真實反應」曝
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。如今網路瘋傳粿粿已遭經紀公司好看娛樂除名解約，對此經紀公司沒有回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 15 小時前