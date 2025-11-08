揭藍委提反排黑條款又撤案 伍麗華批心虛：到底為誰修法？

民進黨原住民立委伍麗華。資料照。李政龍攝



民進黨原住民立委伍麗華在臉書發文，揭露無黨籍立委高金素梅、國民黨立委蘇清泉、謝龍介等人領銜提出《公職人員選舉罷免法》修正草案，主張受有罪確定判決而宣告緩刑者，若緩刑期內未再犯，且自緩刑期滿起10年內未故意再犯有期徒刑以上之罪，應得申請恢復被選舉權，不過該提案昨（11/7）天在院會緊急撤回。伍麗華質疑，明年就是九合一大選，「這是是要幫誰修法、為誰提案？」而且默默提案，顯然是做賊心虛。

伍麗華指出，昨天立法院長韓國瑜宣讀高金素梅委員等16人撤回其所擬具「公職人員選舉罷免法第二十六條條文修正草案」的裁示，大家覺得很好奇，去翻一下法案修正內容，發現居然是「反排黑條款」，而且明年就是九合一大選，「這是是要幫誰修法、為誰提案？」

伍麗華認為，提案人毫不吭聲默默提案，顯然是做賊心虛，也許是國民黨團發現之後，自知事態嚴重而緊急通知撤案，雖然提案人已撤案，但大家好奇，蘇清泉、謝龍介未來要投入屏東、台南地方首長選舉，竟然也支持推出這樣的提案？

伍麗華慨嘆，幾十年來對原住民族人權益極不公平的「原住民立委出缺超過2分之一才能補選」的重要修法，高金素梅過去卻從不關心、不提案修法，今年罷免自己的消息一出，高金素梅就匆匆忙忙、連滾帶爬急著將修正草案排進優先法案，並立刻在內政委員會召集黨團協商，一方面為罷免添柴火誘因，一方面在罷免成功後推出人馬趕緊補選上；但罷免案沒成，她的政治利益沒了，於是法案又沒下文。

伍麗華表示，同樣要修正《選罷法》，當她得知高金素梅竟然偷偷摸摸地為反排黑修法，看得實在搖頭，政治的算計不言自明，不為原住民的春秋，也不是為了中華民國民主憲政的春秋，而是為了自己的千秋，期盼立委諸公齊心把原住民立委出缺即補選的修法趕緊完成。

