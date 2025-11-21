揭藍封建把戲！蔡正元開罵：上世紀奇異盛典

▲前立委蔡正元痛批，國民黨還在演上個世紀的封建把戲。（圖／陳明安攝影）

[NOWnews今日新聞] 國民黨中常委、具中配身分的何鷹鷺，近日接連拍攝多支主張「兩岸統一」的影片，國民黨考紀會日前決議對她做出停止黨職的處分；然而，國民黨副主席李乾隆20日卻宣布，何鷹鷺案已送回考紀會重審，走向突然大逆轉，備受外界質疑。對此，前立委蔡正元也不客氣開噴，國民黨還在演上個世紀的封建把戲，黨內選舉根本停留在上世紀的奇異盛典。

蔡正元表示，國民黨還在玩上個世紀的遊戲，國民黨改選黨主席和黨代表之後，開始要選中央委員，再選中常委，看起來民主盛典連續劇一場一場上演，演的卻還是上個世紀的封建把戲。他指出，中央委員由黨代表投票選出，但黨主席卻有中央委員的提名權，被黨主席提名的中央委員候選人，不需要黨代表推薦連署，沒有被黨主席提名的人，要有一些黨代表推薦，而且要列在選票的後面，更扯的是，黨中央搞組織的人還會出來收繳黨代表的推薦書，至於要幹嘛用，你知我知。

廣告 廣告

蔡正元提到，中央委員的選舉採連記法，中央委員候選人3、4百人，可以當選2百多人，一個黨代表可以投上百票，這種選舉方式注定弱化中央委員和黨代表的政治連繫，形成的組織力量連農會都不如。中常委選舉更扯，不是由中央委員互選產生，而是由黨代表複數連記法投票，當競爭激烈時，自然產生換票集團，還有專門跑黨代表婚喪喜慶的中常委。更扯的是，有的只是要去中國掛個「國民黨中常委」的牌子而已，如果常看到有些中常委的奇言怪行，實在也不必訝異。

蔡正元續指，中常委競爭不激烈時，連湊足當選人數的規模都不足，連一向友好的郭正亮都看不下去，中常委的選舉行情忽上忽下，跟豬肉價格一樣波動。用這種上世紀的制度產生的黨幹部，不論是中央委員或中常委，常常有一些對台灣社會沒有影響力，對國民黨選票沒有幫助的人員，國民黨的選將也不敢依靠這些人。他直言，「如果你再發現，國民黨的組織很龐大，黨代表、中央委員、中常委人數比民進黨多很多，但是國民黨的選票卻沒有那麼多，根本就不必意外，因為國民黨內的選舉，只是停留在上世紀的奇異盛典」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

不敢動何鷹鷺？議員曝她背後「龐大勢力」 鄭麗文急撤原處分

藍穩拿下這三都？游盈隆示警綠「關鍵隱憂」：本身一定有問題

網友超慘下場曝！影射馬郁雯性交易 本尊怒：絕不縱容任何一株草