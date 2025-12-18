揭藍白「做這些事」掏空國家破壞民主！民進黨重大喊話了

政治中心／劉宇鈞報導

民進黨呼籲藍白兩黨，快認錯、道歉、撤回爭議法案。（圖／資料照）

國民黨、民眾黨挾人數優勢，在立法院通過多項爭議法案，引發部分民眾反彈。民進黨今（18）日說，藍白修立法院組織法、地方民代費用支給條例、公職人員選舉罷免法等惡法，就是掏空國家、破壞民主，呼籲藍白快認錯、道歉、撤回爭議法案。

民進黨以「藍白多數暴力毀憲亂政 護航貪腐、掏空國家，就是破壞民主元兇！」為題發文表示，國民黨與民眾黨持續帶風向，試圖掩蓋事實，但真相就擺在眼前，真正破壞台灣民主、動搖憲政秩序的，就是國民黨和民眾黨。

民進黨指出，藍白先是聯手惡修財政收支劃分法，企圖掏空中央財政，甚至無視《公共債務法》，突破舉債上限，即便行政院多次指出窒礙難行，卻仍遭藍白否決覆議。行政院循憲政程序尋求釋憲救濟時，卻又因為藍白惡修憲法訴訟法，讓憲法法庭自去年底停擺，憲政救濟之門被徹底關上。

民進黨提到，在憲法法庭停擺後，藍白變本加厲，不斷想用多數暴力，通過毀憲亂政惡法，包含：修立法院組織法及地方民代費用支給條例，把「公費助理費」變成立委、民代的私房錢；修公職人員選舉罷免法，讓判刑確定、仍在緩刑中的人也能參選；修總統副總統選舉罷免法，為連署階段賄選行為開後門；修不當黨產處理條例，替國民黨附隨組織解套，讓不正義黨產不必歸還國家！

民進黨強調，正是因為憲政監督機制遭藍白癱瘓，執政團隊已無其它憲政途徑可循，才會走到今天不副署的決定。藍白刻意斷章取義、去脈絡化操作相關說法，就是在轉移焦點，為自身違憲行為卸責！最新民調已清楚顯示，多數民意都不支持這些毀壞國家的法案，呼籲藍白兩黨，快認錯、道歉、撤回爭議法案。

