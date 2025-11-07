揭補充保費改制真正目的「避免調漲一般保費」 前衛生署副署長提建言
衛福部長石崇良拋出，股利等資本利得每年累計2萬元，就要收取2.1%補充保費，引發民意反彈。多名學者指出，衛福部此一作法是為避免全面調漲一般保費，於是挖東牆補西牆，沒料到「摸到蜂窩」。中經院長連賢明說，明年健保收入、支出差距將達7百億元，但漲保費的部長都會下台，導致健保財務不健康。前衛生署副署長張鴻仁表示，衛福部拿補充保費開刀，是「兩害相權取其輕」。
連賢明表示，為解健保財務難題，調漲一般保費最有效率，但每次調漲後，主事者都必須下台，因此調整頻率長、每次漲幅高，各界提出收取「酒捐」挹注健保，但預估收益至多一、二億元。為從長計議解決問題，呼籲衛福部「擴大費基」，提升一般保費薪資所得收費上限，及補充保費扣繳上限，也應評估一般保費費率與補充保費脫鉤。
石崇良上任前接受媒體採訪，第一件事就是宣布上任後不調健保一般保費。張鴻仁說，衛福部選擇調整補充保費收費，「是在為不調一般保費解套」，是兩害相權取其輕的做法，健保收支落差7百億元並不多，20多年前健保就曾因收支缺口借款6、7百億元，如今台灣變得更有錢，7百億元影響更小，但不論向誰收費，被收錢的人總是不開心，最終只能靠補充保費「東補一點、西補一點」。
張鴻仁說，要調漲健保任何收費，建議主政者「買好三頂鋼盔」，若帶了鋼盔仍擋不住反彈，那就中止計畫，請政府出錢挹注健保。另外，他分析，健保「保護力」下降，許多新藥並未給付，民眾卻不擔心，反而在意保費調漲被多收錢，原因正是多數民眾有個人商業醫療保險，因此不擔心生病後會花大錢，這也是健保滿意度居高不下的背景原因。
為解決健保收費難題，張鴻仁建議推動「健保協同商保」。他表示，商保補健保早已是長期趨勢，而政府雖藉癌症新藥基金解決新藥問題，可讓非常新、療效尚待確定的新藥暫時獲得給付，但對於以上是、療效確定，卻很貴的癌症「老新藥」，仍無法可解，建議先從「癌症新藥附加險」做起，由政府主導這項政策保險，讓民眾選擇加保，若成功突破保費難以調漲的困境，再擴及所有新藥。
不過，張鴻仁說，要推動這類商保協同健保的附加險，政府須先承認健保不足，全民健保對癌症新藥保護力不夠，「承認不足，對執政者很困難」，若跨越這一步，只要再邀集顧問團隊，設計保單，並思考是否由政府與民間、醫界共同成立保險公司，並釐清權利義務，就能開始推動癌症新藥附加險，讓更多民眾獲得保障。
醫院協會理事長李飛鵬說，國內病人自費比率高，「羊毛出在羊身上」，民眾應靜下心來思考，若健保保障範圍要大、要深，讓新藥都能被納入，就應該提升一般保費費率，但現況是20年來，牛肉麵售價漲了無數次，保費只調了3次，民眾寧願一次脊椎開刀就付4、50萬，導致因病而貧，也不願多繳健保費，「難道一定要像猴子一樣朝三暮四？補充保費、菸捐挹注，這都是猴子把戲。」
