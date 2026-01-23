揭觀測大陸有50項客觀指標 想想論壇籲客觀理性面對兩岸交流

兩岸交流熱烈，像台東就有不少大目釋迦在落實田間管理、集貨場清潔及生物檢疫後，長年維持穩定銷陸管道。圖非當事釋迦。（圖／CTWANT攝影組）

由前總統蔡英文主持的想想論壇今（23）日表示，了解對岸是當前社會必須要務實做的事情，不妨從經濟、金融、財政、社會與政治五大面向中，進一步以50項觀測指標，長期而有系統性地從產官學切入，便於了解對岸內部情勢趨向，以利我方有效因應。

想想論壇回顧，過去一年對岸政經局勢變化相當劇烈，而我方與對岸從經濟與政治等層面都高度關聯，我方公部門與民間單位都對對岸脈動著墨甚深，近期想想論壇就與台大政治系副教授陶儀芬合作發布「2025中國觀測報告」，一年來邀集海內外長期關注對岸政經議題的學者專家座談，組成「中國觀測小組」以廣泛蒐集對岸政治、經濟與社會統計數據，還參考了世界主要智庫分析報告，在反覆討論與嚴謹推敲後歸納出50項觀測指標，可拿來作為長期追蹤對岸內部穩定度與風險變化的基礎。

廣告 廣告

由前總統蔡英文（圖）主持的想想論壇近期發布一本2025研究對岸報告，認為務實理性了解對岸是重要的課題。（圖／趙世勳攝）

論壇指出，這份報告將「政治面」與「社會面」列為核心分析對象，除了經濟是核心外，同步用客觀數據指標來追蹤對岸社會與政治發展趨勢，尤其台灣在語言、地理與長期研究經驗有優勢，本就能夠更細緻地掌握對岸各項數據背後的社會情緒與政治脈絡，這對補足國際研究質化分析不足好重要，因此不限華人社會，也歡迎全球各地學者深入交流。

想想論壇坦言，對岸社會一方面由下而上的動能比較壓抑，另一方面對岸當局整體對風險抑制、延後而轉化攤提的韌性其實滿強的，在觀測各項社會文化指標趨勢變化時可能會測不完整，因此不宜輕易妄下結論。論壇強調，報告其實定位為「初探式」研究，主要著墨在分析對岸經濟「內冷外熱」趨勢及對岸當局持續「重生產、輕消費」的政策路線，希望透過持續的修正與對話，未來這套觀測模組能更成熟與精確，便於提供各界長期追蹤參考，目前中英文完整報告已刊載在想想論壇官方網站，歡迎各界下載參考。

兩岸不少交流仰賴我方海峽交流基金會（圖）穿梭。（圖／翻攝自海基會官網）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

救不回小生命！詹能傑「2年前遺憾」被翻出 選擇交出生存機會

髮廊洗頭較持久？內行人曝「3關鍵」 她實測嗨喊：撐4天不會癢

父親才剛過世！姊姊竟要求返還多年壓歲錢 他批「太心機」：先賺了好名聲