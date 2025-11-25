揭解放軍在「甲午戰爭遭日殲滅處、自家漁民生計海域」軍演！汪浩酸：如同法軍在滑鐵盧反英演習

中日緊張情勢升溫，解放軍近兩週在渤海、黃海密集封海軍演，英國牛津大學國際關係學博士汪浩今（25）日發文大酸，該處是北洋艦隊在甲午戰爭被日本殲滅的周邊海域，目前則是自家漁民的生計海域，「共軍軍演不是嚇給日本看的，而是用來挑動國內民族情緒；真正被重創的不是東京，而是中國漁民，更是北京自己不敢面對的歷史陰影。」

「共軍抗日軍演，重演海軍被滅悲劇？」汪浩今日在臉書發文表示，中日關係因高市早苗「台灣有事，日本有事」談話急凍，北京這兩週在渤海、黃海密集封海軍演，看似對日「強硬回擊」，實則更像一場對內交代的政治戲碼。而最諷刺的是——中共選擇的演習地點，竟是清朝北洋艦隊在甲午戰爭被日本殲滅的劉公島周邊海域。

汪浩說明，劉公島是北洋艦隊誕生地，也是其覆亡處。1895 年威海衛之戰，日軍殲滅北洋艦隊、接收劉公島，象徵中國近代最沈重的海軍恥辱。如今北京在同一片海域搞「抗日」軍演，形式上像在重溫歷史，實際卻更像用民族敘事炒作情緒，藉老國恥替今日外交困境找台階。

汪浩並說，更荒唐的是，演習封鎖的並非真正涉及中日軍事互動的區域，而是中國自家漁民最重要的生計海域。渤海、黃海漁場一旦封海，漁民即刻零收入，「北京說要『反擊日本』，第一個遭殃的卻是中國老百姓。」

汪浩再說，同時，習近平在與川普通話時搬出二戰、台灣回歸、戰後秩序這套歷史敘事，明顯意在把中日爭議綁在台海議題上。但川普公開貼文只談貿易、芬太尼、俄烏，完全無視北京的敘事框架，根本不提台灣，證明這場戲只有中共自己在演。

「共軍軍演不是嚇給日本看的，而是用來挑動國內民族情緒；真正被重創的不是東京，而是中國漁民，更是北京自己不敢面對的歷史陰影」，汪浩大酸，共軍在劉公島搞抗日軍演，就好像法軍在滑鐵盧做反英演習，太荒謬了！

（圖片來源：汪浩臉書、網路）

