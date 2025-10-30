揭資安演練竟用中國產品 黃國昌：數發部敢處理新潮流大老？

民眾黨立法院黨團召開「新潮流大老撐腰 違法驗收資安破口」記者會，總召黃國昌。陳祖傑攝



民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（10/30）早召開「新潮流大老撐腰，違法驗收資安破口」記者會，揭露今年底登場的跨國網路攻防演練，由國家資通安全研究院辦理招標，得標的「大同醫護股份有限公司」不僅使用中國生產的網通設備，履約過程又有多項疏漏，資安院卻視若無睹，原因就是大同醫護董事長就是民進黨新潮流的大老洪奇昌，「面對這些皇親國戚們，數發部長林宜敬敢處理嗎？」

黃國昌說明，這起弊案的源頭是因應2025年年底跨國網路攻防演練，國家資通安全研究院辦理「醫療攻防演練OT場域建置」標案，去年11月決標，決標方式為最有利標，由大同股份有限公司旗下子公司「大同醫護股份有限公司」取得。他指出，大同醫護去年12月25日交付驗收文件辦理驗收，資安院卻在明知存在重大違失的情況下嚴重放水，大同醫護也未在期限內完成改善，反而是拖了兩個月後完成第二次複驗。

黃國昌表示，依據契約規定，需要是新品，而且不可以是中國製，更不可以標示為中國，然而大同醫護除了違法使用中國生產的網通設備、出具不實新品證明書，涉嫌違反《政府採購法》、刑法等，而且未在期限內完成改善也沒有解約，「沒有解約、沒有移送法辦、沒有停權」，資安院前院長何全德在過程中更是傾力護航大同醫護。

黃國昌說明，數發部、資安院都對大同醫護如此禮遇，理由非常簡單，因為大同公司董事長就是三立集團董事長張榮華，大同醫護的董事長更是民進黨新潮流系的大老洪奇昌，「面對這些皇親國戚們，數發部長林宜敬敢處理嗎？」

黃國昌強調，除了今天揭露的採購弊案以外，近2年大同醫護還有取得包括國防部軍醫局、海軍司令部、軍事情報局的採購標案，這些「綠友友」如果沒有清除乾淨，還適合繼續由這種明目張膽違法亂紀的廠商取得涉及國安的標案嗎？

