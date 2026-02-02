揭賴清德民調回升關鍵原因 吳子嘉預言未來發展：大家不要小看

《美麗島電子報》2日公布最新「1月國政民調」，其中在總統賴清德信任度方面，出現「黃金交叉」狀況，有46.9%的民眾表示信任、43.3%不信任。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，賴清德的民調之所以會回升，完全是因為美國關稅和支持所致，後續賴的民調還會有繼續上升的可能性，「大家不要小看」。

根據《美麗島電子報》公布1月國政民調顯示，有46.9%的受訪者表示信任賴清德，其中21.9%「很信任」、25%「還算信任」，相較上月增加4.3個百分點；不信任者則為43.3%，較上月下降5個百分點。賴清德的信任度自去年7月後再度高於不信任，顯示民眾對賴信任評價已逐步回升，大致回到去年6月、亦即大罷免投票前一個月的水準。

而在施政滿意度方面，46%的民眾對賴清德的執政表現表示滿意，其中16.9%「很滿意」、29.1%「還算滿意」，較上月大幅增加5.4個百分點；不滿意者則為48%，較上月減少4.2個百分點。整體來看，賴清德的施政滿意度已接近去年6月大罷免投票前一個月的表現。

吳子嘉2日在在其政論節目《董事長開講》中，被網友問到賴清德民調回升相關話題時回應，在他看來，賴的聲望回升完全是因為美國關稅、支持所致，因為回升的幅度太大。他直言，這個升幅力道不可小覷，美國關稅給賴清德帶來了新的利多，賴「剛好押在正確發展路線上」，後續賴的民調還會有繼續上升的可能性，「大家不要小看」。

