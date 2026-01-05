揭賴清德滿意度一路悲慘關鍵 林濁水嘆民進黨背離初衷：民主憲政滿江紅

美麗島電子報日前公布12月國政民調，針對總統賴清德的施政滿意度，52.2%不滿意大於40.6%滿意，對此，前立委林濁水在節目《中午來開匯》中分析，賴清德的支持度在大罷免大失敗後一路重挫，至今尚未恢復，明明經濟表現相較國民黨執政時期更好，但民調卻沒有起色，原因就出在民進黨背離了當初起家的「民主憲政」，即便外交或經濟再好，也必須付出沉重的代價。



林濁水指出，對比前總統馬英九時期，即便馬政府當時經濟表現之差，卻能拿到 50% 以上的選票，反觀去年經濟成長預期不斷上修，但近期公布的民調數字卻都相當悲慘，如果細看民調資料，有關民主憲政的議題，民進黨都是滿江紅，民進黨是靠民主憲政起家的，在大罷免之前支持度都還不錯，在大罷免結束之後直接崩盤，到現在都沒有恢復，可見傷害有多麽深遠。

林濁水認為，民進黨在經濟表現上優於國民黨執政時期，但從前總統蔡英文過渡到賴清德時卻僅拿到 40% 的選票，追溯原因就是2022年的行政院長蘇貞昌與黨團總召柯建銘的惡霸、沒收討論的領導模式，當時雖然沒有現在這樣的「惡行惡狀」，但始作俑者就是從那時開始，變成賴清德選總統的時候，讓大家覺得不要讓民進黨單獨過半。

林濁水表示，民進黨背離了民主的原則，去年修正國會職權行使法時，也是民進黨從1990年代以來都在提倡的訴求，現在突然之間就不要了，背離自己的初衷，所衍伸的憲政爭議就是賴清德民調持續低迷的原因之一。

​民調調查範圍為全國22個縣市。調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。調查時間為2025年12月22日至12月24日。調查方法為由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。成功完訪1083人（住宅電話705人、行動電話378人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。對雙架構合併樣本與行動電話次樣本採取「比例估計法」（raking ratio estimation），母體參數為內政部公布2025年11月民眾性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與2024年12月民眾教育程度等項。​



