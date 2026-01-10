揭超市買生鮮肉「1手法」補重量 他發文釣出一票苦主：改菜市場買了

有網友在全聯超市購買生鮮肉品，發現上下層的品質差很大。（翻攝自爆廢2公社）

不少民眾到大賣場或超市購買生鮮商品，回到家拆封一看才發現被灌水。一名網友就分享全聯超市購買豬肉的心情，原來他打開發現，藏在下面幾乎都是肥肉，質疑店家不老實。網友也紛紛提到相關經驗，甚至有人建議，「到傳統市場的肉攤買吧！」

這名網友是在臉書「爆怨2公社」發文，並貼出購買的肉品，他表示到全聯購買生鮮肉片，打開後發現商家把不好的肉都藏在底下增加重量。他說，先前購買蒜泥白肉，底下也都是圖片中這種白色脂肪的肉，「把這種不好的部位藏在底下水重量，一直在發生，我相信大家都有遇到。」

貼文一出，引發熱議，網友留言指也遇過相同情況，「好市多一樣啊」、「所以我幾乎不在全聯或超市買肉」、「表面很漂亮，下層拆開才會知道」、「你這個算漂亮的，我拿過更糟糕的」、「牛肉盤也是一樣」、「這種一律不買第2次，非常不喜歡被詐騙。」也有人建議，「菜市場買吧」、「到傳統市場的肉攤買吧」。

