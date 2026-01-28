揭軍方採購行車紀錄器買到淘寶貨 徐巧芯再提3質疑：不交代清楚就法辦

國民黨立委徐巧芯曾在2024年揭露，國防部在2021年向「互暢有限公司」採購1321台行車紀錄器，每台單價逾2千元，經比對發現市面上淘寶同款、同規格產品僅約新台幣300元，國防部成了冤大頭。對此，徐巧芯今（28）日在臉書提到，監察院昨日針對此案提出調查報告，除了證明她當時的質疑正確外，她還點出3大疑點及不正常之處。

國民黨立委徐巧芯。（資料照／中天新聞）

徐巧芯今日在臉書發文，據了解，這批大陸製行車紀錄器是裝設在國軍的將車行政座車上，具高度敏感性，這個資安漏洞恐造成嚴重國安問題。昨天監察院針對此案提出的調查報告，除了證明我當時的質疑正確外，也同樣點出更多疑點及不正常之處，分別是浮報價格、目視驗收及資格不符。

在浮報價格這塊，徐巧芯表示，監察院根據本案提出的報告指出，陸勤部運輸處採購的這批行車紀錄器單價為2270元，但經查同款機型於官網售價為1190元，但在淘寶網站售價為人民幣90元（折合新臺幣373元），如果廠商直接由淘寶網站購買，中間差價將近6倍，將近2000元。

且報告提到，互暢公司購置的這批行車紀錄器，因商品能見度不高，未納入訪商，且包括記憶卡、電池斷電功能等規格也不符合陸軍標準。既然行車紀錄器規格不符需求，為什麼還要採購？還是國軍所謂的訪商功能形同虛設，完全只是做做樣子，得標廠商賣什麼商品，國防部就照單全收。

第二點則是目視驗收，徐巧芯指出，監察院報告提到更離譜的地方，陸軍在2021年的驗收方式採「目視驗收」，代表完全沒有拆機檢視，驗證產品細部及相關零組件。而一切，還要待我質疑行車紀錄器使用中國淘寶貨，採購價格過高後，國防部才全面清查，拆機查驗，果不其然發現電路板、讀卡機、主板反面、模組內主要IC皆為中國製造。

當時國防部在採購過程，完全沒對採購商品做把關嗎？過程中也未嚴格執行「不允許使用大陸地區產品之項目」的規定，完全不符合政府現行的資安規定，且這是有機敏性的行車紀錄器，裝設在將軍行政座車，有資訊回傳，洩漏高階將領行蹤及機密風險。

徐巧芯曾在2024年於立院質詢時揭露國防部向「互暢有限公司」採購1321台行車記錄器其實在淘寶就有同款產品。（資料照／中天新聞）

最後是資格不符這項，徐巧芯續指，得標的互暢公司完全沒生產能力，而是透過家人開設的義坤金屬公司進口中國製行車紀錄器，得到貨源，再投標陸勤部，完全是無本生意。

根據監察院報告，互暢公司先前曾投標其他國防部標案，但自110年後，在各標案中因各種缺失導致解約，被國防部予以停權的紀錄就有20案之多，如此劣跡斑斑、紀錄不良的公司，卻還可以得到陸軍陸勤部的採購案，奇怪的是國防部在下訂單的當天，還將互暢列為拒絕往來戶。

國軍的採購機制到底出了什麼問題，還是互暢公司的背後有更大勢力支持，讓國防部的案子非給它來做呢？

徐巧芯認為，這個案子只是冰山一角，國防部的訪商、採購制度出現很大問題，從廠商資格認定，再到商品來源、製造地點完全沒把關，不符合國防部規定，且當初直接採「目視驗收」，連拆機檢查都免了，是當時圖個方便，還是其中另有隱情？

國防部。（資料照／中天新聞）

最後徐巧芯強調，這案子擺在眼前，不交代清楚，移送法辦，國防部就別怪人民不支持無止盡地編列鉅額預算。

