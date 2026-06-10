揭鄭朝方戰新竹縣3大意義 賴清德：他決心走一條天堂路

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民進黨10日下午召開新竹縣長提名記者會，正式宣布由竹北市長鄭朝方代表民進黨參選新竹縣長，並由總統兼黨主席賴清德(右)替鄭朝方(左)披上競選背帶。(記者羅沛德攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨今(10日)下午召開新竹縣長提名記者會，由兼任民進黨主席的總統賴清德宣布，徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。賴強調，鄭擔任縣長有三層意義，一是現代科技與傳統文化間的重要橋梁，二是能夠在縣政上協助年輕家庭，三是目標讓整個新竹縣均衡發展，「鄭朝方決心走一條天堂路」。

民進黨選對會今天上午建議徵召鄭朝方參選新竹縣長，下午中執會正式通過提名案。賴清德席間表示，新竹縣是全球科技產業的重要基地、也是客家文化的重要家園，如何兼顧創新發展與文化傳承，始終是新竹縣治理最重要的課題。鄭朝方身為新竹縣的客家子弟，他深知文化傳承的重要，身為地方首長，也了解城市治理與產業發展的關鍵。

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賴清德細數，從鄭朝方在竹北市所推動的各項施政，像是市政數位化、社福照顧升級、傳統市場活化，或是公園改造、竹北光節舉辦等城市景觀美學的提升，都展現出他創新美學治理的能力。不僅讓竹北市成為「科技與人文共存、產業與生活共榮」的韌性宜居城市，更讓竹北的轉變被全台所看見。

賴清德表示，他要拜託所有新竹縣的鄉親，能大力支持鄭朝方，讓他用竹北成功的治理經驗，打造「城鄉共榮、文化科技並進、世代安心生活」的新竹縣。

此外，民進黨在中執會後召開提名記者會，正式對外公布人選。賴清德指出，由鄭朝方擔任新竹縣長有幾層意義，第一層意義是，新竹縣為台灣科技重鎮與客家文化家園，可擔任現代科技與傳統文化之間的重要橋梁，光有科技容易流於生疏冷淡，必須要有文化的溫暖，人民才能得到舒適感。

賴清德說，新竹縣有很多年輕人移居，年輕家庭或小孩最需要的就是一個行政效率好、各項生活設施及服務好的條件，而鄭朝方在竹北市政建設已充分證明這方面的能力，在縣政上可幫助移入的年輕人所需要協助。

賴清德強調，第三是新竹縣各鄉鎮間仍存在城鄉差距，而鄭朝方深知其中落差，除了要有深刻的理解外，還要有好的行政經驗及決心，因此鄭朝方其中一個重要目標，就是要根據各鄉鎮特色提出發展計畫，讓整個新竹縣均衡發展，「他特別說這一條路是天堂路，但是他有決心！」

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