揭鄭朝方戰竹縣3意義 賴清德：他決心走一條天堂路

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（中央社記者葉素萍台北10日電）民進黨今天正式徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，兼任民進黨主席的總統賴清德說，鄭朝方參選有3層意義，一是現代科技與傳統文化間的重要橋梁，二是在縣政上協助年輕家庭，三是讓整個新竹縣城鄉均衡發展，「鄭朝方決心走一條天堂路」。

民進黨下午召開新竹縣長提名記者會，賴清德親自為鄭朝方繫上競選背帶。

賴清德說，鄭朝方是新竹縣土生土長、傑出的客家子弟，新竹中學以及台北大學法律系畢業，擔任過民進黨客家部主任與發言人，曾任行政院政務顧問、總統府參議，現任竹北市市長，政績斐然。

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賴清德表示，鄭朝方是多才多藝的傑出人才，擔任人間衛視的節目主持人、也是寰宇廣播電台主持人，曾是金鐘獎得主，也是客家歌手、曾獲得金曲獎提名；另外，鄭朝方也是調香師，曾獲加拿大品牌調香師首獎。

賴清德說，鄭朝方除了有藝術文化天賦，也有行政長才，鄭朝方是現任竹北市長，政績斐然。鄭朝方用法學的嚴謹、科技的現代以及藝術文化的美感，成就出獨創的「美學治理」哲學，讓竹北市成為科學跟人文共存，產業跟生活共榮的一座韌性宜居城市，現在竹北市已被台灣看見，這都是鄭朝方4年來努力成果。

賴清德認為，鄭朝方參選新竹縣縣長有3層意義；第一，新竹縣是台灣科技重鎮，也是客家文化家園，鄭朝方是客家子弟，也熟知現代科技重要性，鄭朝方若擔任新竹縣縣長是「現代科技跟傳統文化之間的重要橋梁」。

他說，第二，新竹縣是台灣科技重鎮，有很多年輕人移居，而年輕家庭需要行政效率好、各項生活設施服務好，鄭朝方在竹北的市政建設，充分證明有這方面能力，可以幫助年輕家庭得到最好的縣政服務。

賴清德表示，第三，鄭朝方決心走一條「天堂路」，新竹縣固然是台灣科技重鎮，但仍存在城鄉差距問題。鄭朝方雖是竹北市長，可是在竹東出生長大，非常知道新竹縣各鄉鎮的落差，而要彌平這個落差，除了要有深刻理解外，還要有好的行政經驗跟決心。

賴清德透露，鄭朝方跟他提到，競選新竹縣長其中一個重要目標，就是要拉平新竹縣的城鄉差距，讓每一個新竹縣父老鄉親都可以得到縣政府最好服務，讓縣內每個鄉鎮都可以蓬勃發展，並根據各自特色有一套發展計劃。

賴清德提到，這條路很辛苦，鄭朝方特別說這條路是「天堂路」，但是鄭朝方有決心以過去的歷練跟竹北市的經驗，好好走完這條天堂路，鄭朝方的目標是讓整個新竹縣能夠蓬勃發展。

賴清德說，他要特別拜託新竹縣父老鄉親全力支持鄭朝方，第一名的竹北市長鄭朝方不會讓大家失望。（編輯：林克倫）1150610