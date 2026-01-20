揭鄭麗君9個月談判艱辛歷程 卓榮泰：多次聲音顫抖「但沒有哭」

臺美關稅談判說明記者會，楊珍妮（左起）、鄭麗君、卓榮泰。廖瑞祥攝



行政院今（1/20）日舉辦「台美關稅談判說明記者會」，行政院長卓榮泰、秘書長張惇涵也透露這9個月來的艱辛過程，卓榮泰提及，「我這次沒有看到她哭」，好幾次聽到她講話時「聲音是微微顫抖。」

卓榮泰回顧，自去（2025）年4月3日後，總統賴清德、他與副院長鄭麗君，時任秘書長龔明鑫在 10天當中，進行了超過20場次的院內會議、產業的座談與媒體的溝通。印象最深刻的是4月5日至6日的2天連假，總統府連續2天在府內邀請資訊與通訊科技（ICT）產業以及傳產進行進一步的了解，政院也很快就端出產業支持方案。

如外界所言，卓榮泰表示，談判過程中有「黃金計劃（Golden Plan）」的黃金計劃，而製作得閃亮亮的、黃金閃閃的顏色，讓它能夠最顯眼，並且擺在了最明顯的位置，讓美國總統川普（Donald Trump）容易看到。

卓榮泰提及，他曾與鄭麗君溝通，只要受到美方邀請，可以隨時出發，手續後補，不用事前請假，隨時可以去，過程中有六輪的實體談判，有無數次的視訊會議。無論是鄭麗君帶著談判團隊去到美國，或是在台灣的視訊會議，過的是台灣時間跟美國時間，擁有超人的體力。

卓榮泰也分享，這幾天報導有提到，鄭麗君45歲生產時是最後一次哭，「我這次沒有看到她哭」，但是深深感受她的壓力，在她的臉上、在她的心裡，壓力之大，讓她好幾次在講話的時候，「聲音是微微顫抖。」

卓榮泰回憶，談判期間，經常要將中文、英文對照，英文又是那種很艱深的法律文字，而且是自己將每一條條文對照。他記得，好幾次在台北跟鄭麗君、賴清德召集的會議，當賴清德說「好，我們會議到這裡了」，鄭麗君總是說「總統，我還有一點要說。」

卓榮泰也提到，總統親自領軍，觀看他們在美方談判進去之前進行重要的視訊，等他們談判之後出來，說明談判的過程跟階段性的報告，這都是在總統府的作業；事實上總統府在沒有召集行政院的時候，還做了很多的準備工作。

張惇涵首先回憶昨天接機，鄭麗君給他一個擁抱，並說出「兄弟」，他馬上請鄭不要再說下去，因為那句「兄弟」的背後，是談判代表的壓力與責任，也是台灣2300萬國人朋友的生活。他說，「兄弟」背後更是一段辛苦故事，因為賴政府執政20個月，15個月在準備談判，9個月進行密集談判。

張惇涵提到，台美六輪實體談判過程當中，其中有四輪期間，他在總統府擔任副秘書長，從去年4月美國總統川普宣布對等關稅以來，他一路以來參與各種會議，見證整個談判的過程，而他眼中的鄭麗君從來沒有喊過一聲苦，因為她知道，面對對等關稅的衝擊，各行各業比她更辛苦。

張惇涵表示，鄭麗君有時候會缺席行政院晨會，他就知道，鄭麗如果不是在視訊，就是昨天視訊到半夜或清晨。

張惇涵指出，每一輪談判，只要談判團隊到美國第一線，台灣府、院、各部會、國安會都是零時差工作，也曾經直接留守總統府一週，白天做該做的工作，到了夜晚仍然燈火通明，由總統親自領軍、坐鎮、召開會議，希望能夠得到談判團隊在第一手所掌握的最新的訊息。

張惇涵開玩笑說，陪伴台灣團隊熬夜工作的，有總統賴清德提供的宵夜——燒餅加蔥蛋加一杯永和豆漿。她表示，這個講判結果不只是一個團隊的努力，更是讓世界看見台灣，世界需要台灣，而台灣會是世界民主供應鏈最可靠、最堅實的夥伴。

