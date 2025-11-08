揭鄭麗文要把國民黨賣給中國！吳欣岱看她這1舉動：假反共真投共

政治中心／劉宇鈞報導

吳欣岱說，鄭麗文沒有替共產黨洗白國民黨的歷史，只是讓國民黨，親手毀掉自己最後一點假象。（圖／資料照）

國民黨主席鄭麗文今（8）日預計出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念名單包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的高階共諜將官吳石。台灣基進秘書長吳欣岱表示，鄭麗文這舉動等同要把國民黨賣給中國。

吳欣岱發文說，「鄭麗文要把中國國民黨賣給中國了」，前幾天她才分享過當紅中劇《沈默的榮耀》，是中國共產黨想用「對抗中國國民黨」的敘事，重新包裝促統的正當性。結果沒想到，國民黨不但沒有警覺，黨主席鄭麗文還順水推舟地打黨隨棍上。

吳欣岱提到，鄭麗文將出席由中國促統政黨「台灣民主自治同盟」在馬場町舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，而馬場町就是《沈默的榮耀》裡，中國國民黨叛將吳石被處決的地方。

吳欣岱直言，這個畫面多諷刺，中國共產黨拿中國國民黨的惡行來宣傳統一，結果中國國民黨主席自己走去入戲。在白色恐怖的歷史中，其實有三種敘事：中國國民黨打著「抗共」的旗號行威權之實，把所有反對者都叫共諜；中國共產黨當年和台灣沒什麼關聯，如今卻硬要為了統戰湊進故事裡；而台灣人早就該明白——敵人的敵人，從來不是朋友。

吳欣岱認為，鄭麗文這舉動，不只是政治投機，而是戳破中國國民黨假反共、真投共的假面，鄭親手讓國民黨和中國共產黨的敘事合流，讓那句「反共保台」徹底變成笑話，更讓國民黨再也分不清自己是誰。諷刺的是，鄭在黨主席選舉時就被懷疑是靠中國暗助上位，如今，鄭選擇親赴這場由統戰團體舉辦的「白恐追思會」，那就不只是政治操作，而是一種宣示。

「中國國民黨不再需要偽裝，因為它已經準備好了要被中國接收」。吳欣岱強調，白色恐怖的加害者，與今日的統戰分部，在同一個祭台上共鳴，鄭麗文沒有替共產黨洗白國民黨的歷史，只是讓國民黨，親手毀掉自己最後一點假象。

