揭鄭麗文要把國民黨賣給中國！吳欣岱看她這1舉動：假反共真投共
政治中心／劉宇鈞報導
國民黨主席鄭麗文今（8）日預計出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念名單包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的高階共諜將官吳石。台灣基進秘書長吳欣岱表示，鄭麗文這舉動等同要把國民黨賣給中國。
吳欣岱發文說，「鄭麗文要把中國國民黨賣給中國了」，前幾天她才分享過當紅中劇《沈默的榮耀》，是中國共產黨想用「對抗中國國民黨」的敘事，重新包裝促統的正當性。結果沒想到，國民黨不但沒有警覺，黨主席鄭麗文還順水推舟地打黨隨棍上。
吳欣岱提到，鄭麗文將出席由中國促統政黨「台灣民主自治同盟」在馬場町舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，而馬場町就是《沈默的榮耀》裡，中國國民黨叛將吳石被處決的地方。
吳欣岱直言，這個畫面多諷刺，中國共產黨拿中國國民黨的惡行來宣傳統一，結果中國國民黨主席自己走去入戲。在白色恐怖的歷史中，其實有三種敘事：中國國民黨打著「抗共」的旗號行威權之實，把所有反對者都叫共諜；中國共產黨當年和台灣沒什麼關聯，如今卻硬要為了統戰湊進故事裡；而台灣人早就該明白——敵人的敵人，從來不是朋友。
吳欣岱認為，鄭麗文這舉動，不只是政治投機，而是戳破中國國民黨假反共、真投共的假面，鄭親手讓國民黨和中國共產黨的敘事合流，讓那句「反共保台」徹底變成笑話，更讓國民黨再也分不清自己是誰。諷刺的是，鄭在黨主席選舉時就被懷疑是靠中國暗助上位，如今，鄭選擇親赴這場由統戰團體舉辦的「白恐追思會」，那就不只是政治操作，而是一種宣示。
「中國國民黨不再需要偽裝，因為它已經準備好了要被中國接收」。吳欣岱強調，白色恐怖的加害者，與今日的統戰分部，在同一個祭台上共鳴，鄭麗文沒有替共產黨洗白國民黨的歷史，只是讓國民黨，親手毀掉自己最後一點假象。
更多三立新聞網報導
悼念共諜！？鄭麗文喊必須參加 痛批綠營扣帽子：威權幽靈籠罩台灣
鄭麗文神色哀戚追思「共諜」！現場竟唱中國紅色歌曲《安息歌》
鄭麗文追思吳石！徐巧芯稱「確實有很多共諜」：蔣中正當時守護中華民國
鄭麗文出席「共諜」追思會 支持者高喊：加油！我們都是中國人
其他人也在看
拋「戰略三角」布局軍工、科技與海洋經濟 林岱樺盼高雄轉型為戰略核心基地
林岱樺表示，打造高雄戰略三角的戰略佈局，就是將讓高雄從傳統工業重鎮，轉型為守護台灣安全與繁榮的核心基地。北高雄有科技廊帶、西邊有海洋產業，再加上國艦國造與無人機計畫帶來的軍工產業鏈，將全面帶動傳統產業升級。高雄有山有海、有科技更有文化，護國產業將成為高雄...CTWANT ・ 11 小時前
首屆紐約中國獨立電影節突然停辦 疑遭跨境施壓
（中央社記者張淑伶上海8日電）原訂於今天至15日在紐約舉辦、呈現中國獨立電影的首屆IndieChina獨立電影節，6日突然宣布停辦。負責人朱日坤表示，參加電影節人士持續受到不明勢力騷擾，因此做出這個痛苦決定。人權組織批評，這是中國政府跨國鎮壓的新例證。中央社 ・ 6 小時前
批鄭麗文追思共諜吳石！吳思瑤轟「背棄中華民國」：乾脆加入共產黨
國民黨主席鄭麗文今（8日）參加統派社團舉辦「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於過往的國民黨主席一向拒絕參加相關活動，也讓鄭麗文此行受到關注；而有關鄭麗文出席追思會、追悼高階共諜將官吳石一事，民進黨立委吳思瑤批評，是對中華民國的背棄。吳石是誰？吳思瑤說明，吳石當年是被共產黨封為「密使一號」、安插在國民黨內部的最高諜報人員，以消滅中華民國為目的，負責替中......風傳媒 ・ 8 小時前
亞馬遜低價版尬中國電商 拓展港台等14地市場
（中央社紐約7日綜合外電報導）亞馬遜公司今天表示，旗下低價電商服務Amazon Bazaar拓展至香港、台灣、菲律賓等14個國家和地區市場，加強與Shein和Temu等中國跨境電商在全球銷售廉價商品的競爭態勢。中央社 ・ 8 小時前
鄭麗文要悼念共諜吳石！李忠憲曝目的：測試台灣社會對共諜兩字是否麻木
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席悼念在白色恐怖期間，因中共地下黨員身分而遭槍決的共諜吳石等人的紀念活動。成大教授李忠憲指出，這是政治語言的測試，以看台灣社會對「共諜」這兩個字是否已經麻木。他也表示，鄭麗文的角色不在於改變什麼，而是讓屈服變得看起來理性而高貴。「反共」被視為老派、過時、甚至激進，那才是中國真正的勝利。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
匈牙利總理力爭豁免俄石油制裁 訪白宮、會川普
匈牙利總理力爭豁免俄石油制裁 訪白宮、會川普EBC東森新聞 ・ 11 小時前
搶進台北國際旅展 「高雄遊樂園」推優惠
全台最大國際旅遊盛會「2025 ITF台北國際旅展」，昨（7日）起至10日在台北南港展覽館登場，高雄市觀光局結合農漁業、旅宿、伴手禮、交通旅遊套票及特色遊船業者，打造「高雄遊樂園」，旅展期間祭出優惠方案。高雄市觀光局長高閔琳率城市吉祥物高雄熊，化身「一日館長」，帶領農業局與奧「一日農夫」、紅頂穀創穀自由時報 ・ 13 小時前
范雲出席2025 IPAC布魯塞爾高峰會 國際齊聲聲援黎智英：香港自由不該被噤聲
[Newtalk新聞] 「2025對華政策跨國議會聯盟（IPAC）高峰會」昨（7）日在比利時布魯塞爾登場，台灣立法委員范雲受邀出席，與多國議員及人權倡議者共同聲援遭香港當局羈押的壹傳媒創辦人黎智英，並聆聽其子黎崇恩（Jimmy Lai Jr.）於會中發表的演講。 范雲表示，IPAC自成立以來，持續成為全球議員共同對抗中國威權擴張的重要平台。過去該組織在黎智英被捕後，便曾發起國際連署，呼籲港府撤銷政治檢控，並敦促各國政府重新檢討與香港的官方關係、制裁人權侵害者。她指出，這些努力象徵著民主國家對香港自由的堅定支持，也是全球防衛普世價值的實際行動。 黎智英是首位因《香港特別行政區維護國家安全法》遭控「勾結外國勢力罪」的香港民主人士。自2003年反基本法23條立法遊行起，他先後參與2014年雨傘運動及2019年反送中示威，始終站在民主運動最前線。當外界普遍預料他將流亡海外時，黎智英選擇留在香港，並受訪時坦言：「我已準備坐牢，不會後悔。」 范雲在峰會上強調，台灣能與各國議員並肩發聲，是民主韌性的展現，也是此次布魯塞爾高峰會的核心精神。她說：「我們聲援黎智英，不只是為了一個人，而是為了自由與尊嚴仍新頭殼 ・ 5 小時前
出席台積電運動會即離台 黃仁勳：農曆新年會再回來
台北市 / 綜合報導 輝達執行長黃仁勳昨(7)日下午，炫風式抵台，今(8)日一早7點多，更從下榻飯店出發，準備出席台積電運動會。可以聽到黃仁勳表示，今(8)日參加完台積電運動會後，就會離開台灣，對於沒有吃到心心念念的台灣美食，覺得非常可惜，不過他也透露了，在農曆新年時，他會再度回來。 原始連結華視影音 ・ 13 小時前
中國第三艘航母「福建艦」正式服役備戰打仗
(記者陳篤忠台北報導)共軍第三艘航空母艦「福建艦」，在海南三亞入列服役，大陸國家主席習近平登艦視察， 到駕駛室查看值勤戰位外，還到綜合控制站按下彈射按鈕，叮囑官兵投身部隊建設、備戰打仗。大陸央...自立晚報 ・ 5 小時前
公司派與改革派實案 綠能投資計畫的不同對話
改革派主張企業轉型、導入綠能投資 公司派憂槓桿風險增高 專家籲回歸治理本質 【記者 吳勝峯／台北 報導】新華泰台灣好報 ・ 13 小時前
挨批追思共諜！鄭麗文：吳石非我們認定的「政治犯」
[Newtalk新聞] 對於國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將出席統派受難者團體舉行秋祭，被批評為紀念共諜，鄭麗文今日出席前表示，紀念活動並非以吳石等人為主角，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人，她說，「50年代白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，然吳石、朱楓等人並不在我們所認定的「政治犯」定義中，望各界聚焦史實，勿模糊焦點」。 政治立場傾向統派的「台灣地區政治受難人互助會」今日下午2時在萬華區馬場町紀念公園舉辦「 五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，他們先前在臉書發文稱，在台灣的土地上，曾有一段被沉默的歷史。槍決場的荒草、墓石上的名字，見證了那個以「反共」為名的恐懼時代。「秋祭的由來」帶你回望白色恐怖的記憶現場，追尋那些以「愛鄉愛國」之名犧牲的靈魂，他們的忠魂，仍在呼喚民族和解與真正的和平。 活動現場也邀請新任國民黨主席鄭麗文致詞，另外也有受難人代表、烈士遺族代表、社會代表、青年代表致詞，並向「台灣民主自治同盟」向在台犧牲烈士致敬， 台盟創立於1947年，其早期盟員多為過去台灣日治時期的台灣共產黨成員。一部分於228事件後逃往中國、香港與1950年在台灣遭新頭殼 ・ 8 小時前
陳駿季視察桃機非洲豬瘟邊檢 稱8成陽性豬肉製品來自中國
全台恢復活豬運輸、豬隻拍賣與屠宰，達成階段性成果。行政院長卓榮泰與農業部長陳駿季，今（8）日到桃園機場視察，農業部長陳駿季指出，今（2025）年1到10月，民眾丟棄和查到的有2萬2792件，10%檢測有非洲豬瘟陽性病毒，其中有8成來自中國，會更針對高風險疫區，如中國和越南等地加強檢查和提醒。公視新聞網 ・ 9 小時前
南部7綠委聯合記者會獨漏她？陳亭妃這樣說
[NOWnews今日新聞]爭取代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃昨（7）日釋出《讓我們的孩子，平安長大》系列形象影片，同一時間，她的競爭對手、綠委林俊憲，也與其他南部綠委同台，引起外界關注。對此，陳亭...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
蕭美琴歐洲議會演說！王定宇讚外交突破 嗆國民黨附和中共轟內賊
副總統蕭美琴出訪在歐洲議會舉辦的IPAC峰會並發表演說，民進黨立委王定宇今（8）日表示，這是非常重要的外交突破，而此成果是由全民共享，但國內還有國民黨這種「認知錯亂的逆流」阻撓台灣邁向國際，外交團隊拜訪北約被說激怒俄國、購買軍武被說激怒中國，令他痛斥「有這樣的國民黨，哪需要中共威脅？」他也強調，人民應該用選票制裁內賊，台灣才能長治久安。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
鄭麗文出席統派追思共諜活動 綠營批敵我不分、配合中共統戰
針對國民黨主席鄭麗文將於明天(8日)出席統派團體主辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包括中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石，引發爭議，民進黨發言人戴瑋姍今天(7日)批評，鄭麗文上任後竟然向共諜致意，如此敵我錯置、令人錯亂，難道是在肯定共諜的行為？ 戴瑋姍表示，根據活動流程，除了鄭麗文將在大會上致詞外，還安排中共在台統戰組織代表出席致敬，等同讓鄭麗文與中共政黨同台，營造出「國共並肩」的政治畫面。 戴瑋姍進一步質疑，此場秋祭追思雖然打著「紀念白色恐怖」的名義，但實際追思對象多為中共情報人員，主辦單位甚至以陸劇《沉默的榮耀》宣揚共諜精神，統戰意味濃厚。 戴瑋姍強調，鄭麗文此舉等同接受中共史觀、配合統戰操作，令人不禁質疑，鄭麗文到底是台灣的國民黨主席，還是中國的國民黨主席？(編輯：陳士廉)中央廣播電台 ・ 1 天前
鄭麗文將出席最高層級共諜紀念活動 學者痛批:敵我不分
政治中心／綜合報導民間團體明天下午在馬場町紀念公園，舉行2025白恐秋祭紀念，主要紀念遭共產黨吸收，1950年遭槍斃，官拜中將的共諜吳石，新上任的國民黨主席鄭麗文也會出席，面對爭議她稱這是歷史悲劇，希望悲劇不要複製，學者痛批她接受中共史觀，根本敵我不分。以"緬懷先烈、兩岸同心、振興中華"為標題，2025白色恐怖秋祭慰靈大會，週六下午將在北市馬場町紀念公園舉辦，要紀念的對象是他。民間團體週六將舉辦2025白色恐怖秋祭慰靈大會，主要紀念共諜吳石。（圖／網路）戲劇旁白：「我沒有背叛黨國。」堅稱自己沒有背叛黨國的，是官拜陸軍中將的吳石，曾任16集團軍副總司令與本部參謀次長，1947年遭共產黨吸收，多次提供情報，國民政府撤退來台後也沒有停止，1950年遭逮捕，並在馬場町被處決，死後遭中國追認"革命烈士"，堪稱最高級別共諜，沒想到新上任的國民黨主席鄭麗文，竟然要出席。國民黨主席鄭麗文，將出席紀念共諜吳石的活動，引發批評。（圖／網路）國民黨主席 鄭麗文：「在台灣有非常多的共諜案，在大陸也有國民黨的黨員，也有國民黨的政治工作者，當年在中國大陸受到逮捕，甚至於受到凌虐、犧牲生命，坐了幾十年的黑牢，這是一個歷史的悲劇，我們希望悲劇不要復製，我們希望悲劇不要發生，我們希望未來台灣人民，不再因為自己的政治理想跟信仰，而必須付出生命作為代價。」台灣青年世代交流協會理事長 陳俐甫 ：「中國現在對台灣的滲透，已經達到台灣最大在野黨的層級，而且是主席，竟然呼應中共的這種，武力併吞台灣的史觀，一起去肯定吳石的角色，也呼籲要叫台灣放下武器，不要跟中國對抗。」學者痛批鄭麗文配合中國史觀，根本敵我不分，面對自家黨主席行徑引發批評，黨內立委低調不多談。立委(國) 王鴻薇 ：「我不曉得我們現在主席她的行程，那我想所有主席相關行程，黨中央都一定會對外說明。」民進黨立院黨團幹事長 鍾佳濱 ：「鄭麗文主席對於自己的這個行為，到底是站在什麼樣的立場，是站在幫中共去慰藉，他們當時派在台灣潛伏的地下工作人員，還是對國民黨過去白色恐怖的一種懺悔，我覺得可能外界都很想知道。」親中路線鮮明的鄭麗文，出席紀念共諜活動，政治效應持續擴大中。原文出處：鄭麗文將出席最高層級共諜紀念活動 學者痛批：敵我不分 更多民視新聞報導傅崐萁成萬年總召？網酸「傅近平誕生」：效法習大大校長變記者！專訪4位總統級校友 陳文章：他們都有台大人榮譽感走向紅統不演了？鄭麗文竟出席「追思共諜」大會 民進黨憤怒發聲民視影音 ・ 1 天前
中共解放軍25機艦擾台 國軍嚴密監控
中國對台灰帶襲擾不斷，國防部今（8）日表示，自昨（7）日上午6時起至今日上午6時止，持續偵獲共機18架次、共艦7艘及公務船1艘，在台海周邊海空域持續活動。其中，共有10架次共機逾越海峽中線進入臺灣北部、西南部及東部空域，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。自由時報 ・ 10 小時前
中共26機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控
（中央社記者吳書緯台北8日電）國防部今天指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲18架次共機，其中10架次逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域，並偵獲共艦7艘、公務船1艘，總計中共26機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。中央社 ・ 12 小時前
護理師為「減輕工作量」謀殺10病患！被判終身監禁
德國法院於週三（11月5日）宣判，一名44歲的前護理師因涉嫌在安寧療護病房中殺害10名病患、並企圖謀殺27人，被判處終身監禁。法院認定，該名男子於2023年至2024年間，在照護重症與臨終病患時，施打過量止痛藥與鎮靜劑，導致多名病患死亡。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前