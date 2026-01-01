揭鄭麗文1言論最大威脅！百萬YT網紅：告訴中共侵台有人配合開門

政治中心／劉宇鈞報導

中共解放軍東部戰區近日在台灣周遭進行「正義使命-2025」演習，加大武統威脅。擁有132萬YT訂閱的時事評論網紅江峰回顧國民黨主席鄭麗文過往在節目中稱解放軍圍台是保護台灣等爭議言論，他說，鄭的言論最大威脅，是告訴中共，若對台發動侵略，台灣有人會配合開城門。

江峰表示，中共過往演習名稱為「聯合利劍］，而此次則命名為「正義使命-2025」，這就像土匪穿上了長衫，把鬼頭刀換成了扇子，準備把撕票說成替天行道，這跟中共在國內宣傳的本質一樣，缺甚麼就喊甚麼。

廣告 廣告

江峰指出，面對中共威脅，鄭麗文過往在政論節目的言論顯得更為諷刺，鄭稱共軍圍台是為了台灣人民的幸福和安全，鄭這麼喊台灣人就信？鄭的言論水平，就像中共一個辦公室主任或村支部書記，拉低國民黨百年大黨水平，「台灣人不信妳，中共就信妳了嗎？屠夫熱愛砧板上的肉，不是因為妳是屠夫身體上的一部分，而是因為妳會成為屠夫肚子裡的一部分」。

江峰回顧國共歷史，他說，國民黨兩次與共產黨合作、聯俄容共，但哪次不是被騙挨打，最後丟了江山，鄭麗文聲稱中共圍台軍演是因為民進黨執政不斷威脅和踩紅線招惹的，實在說不過去。

江峰質問鄭麗文，菲律賓是民進黨執政嗎？不是！但中共為何要在南海軍演壓迫菲律賓？日本是民進黨執政嗎？也不是！那中共為何要穿越日本海與俄羅斯繞日本一圈搞聯合軍演？澳大利亞（澳洲）是民進黨執政嗎？不是啊！共軍不也是在周遭搞軍演。

江峰強調，鄭麗文相關言論最大的威脅，就是告訴中共，只要對台灣發動侵略，「台灣這裡有人會配合，有人會給你開城門」，這是促成中共軍事威脅、冒險，危害台灣的最大因素。

更多三立新聞網報導

習近平新年談話提「貫徹一國兩制」 鄭麗文：兩岸同屬一中無庸置疑

馬英九缺席元旦升旗！鄭麗文曝「健康狀況考量」 蕭旭岑：怕轉移焦點

賴清德元旦升旗揮手致意？鄭麗文稱「沒看到也沒互動」：順其自然就好

元旦升旗！鄭麗文自曝被韓國瑜稱讚「白雪公主」笑喊：我會樂一整年

