揭醫藥潛規則！岡山分院藥局主任收藥商近百萬賄款遭彈劾

[Newtalk新聞] 監察院今(6)日公告國軍高雄總醫院原岡山分院臨床藥事科藥局主任杜政璋，任內因收受1多位藥商業務代表及藥廠近百萬元賄款，包括協助多項藥品留用，及提供該院醫師用藥明細給多家藥商，監察院於3日審查通過監察委員浦忠成、陳景峻、林郁容提案，全案移送懲戒法院審理。

根據彈劾文，杜政璋於103年11月16日起至106年8月16日期間，擔任原岡山分院臨床藥事科中校藥局主任，主要任務包含藥品庫儲管理，工作職掌除負責門診、急診及住院、病房等各項藥事照顧工作等，執行職務時有查詢醫療資訊系統，尚擔任藥審會委員兼任執行秘書，負責國軍年度藥品衛材聯合招標共同供應契約提報品項遴選之審查，以及原岡山分院平時藥品衛材品項採購需求審認等業務。

杜政璋因涉違反貪污治罪條例等罪嫌，經高雄地檢署起訴，高雄高分院於114年5月8日以不違背職務收受不正賄賂罪，應執行有期徒刑5年2月，褫奪公權3年，自動繳交犯罪所得均沒收。案件目前上訴，遭最高法院發回更審中。

監院在調閱相關卷證及114年10月9日詢問杜政璋，揭露杜某收受藥商賄款事宜，包括：杜政璋將藥商所經銷藥品提報為原岡山分院需用藥品品項，該藥商就每1項藥品給付他1萬元至3萬元不等之金額。該藥商業務代表也分次將賄款現金10萬、6萬、2萬4萬交付給杜政璋，共計收受藥商22萬元。另外，也協助王姓藥商所經銷藥品繼續在原岡山分院留用，收受該藥商所交付5,000元之報酬。

多名藥商於103年11月起至106年5月間以定期交付相當款項之方式，換取杜政璋定期提供原岡山分院全院醫師使用各該藥商所經銷藥品之實際數量，杜政璋明知此情，仍以其依職務有權使用之原岡山分院醫療資訊系統，查得該分院全院醫師每月使用特定藥品之數量（即用藥明細）後，於上述期間，按月將該等用藥明細列印為紙本交付、以電子郵件傳送、當面告知、供藥商當場檢視或以隨身碟存取等方式提供給各該藥商，並分別於前揭期間內，收受上述藥商所交付之款項。

監院也透露這個醫院藥商的潛規則表示，藥商為瞭解各別醫師開立處方時之用藥習慣及數量，進而請託特定醫師提高其等所經銷藥品用量，藉以提高藥品整體銷售量，均有取得原岡山分院全院醫師實際使用其等經銷藥品數量之需求，因此各自交付不正款項予杜政璋，而取得用藥明細。共有10位藥商代表分別提供賄款77萬3,900元，總計收賄99萬8,900元。

