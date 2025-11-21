揭長照床位實數目落差大 林延鳳籲市府專案審查滿足家屬需求

台北市議員林延鳳21日指出，北市在長照佈建上敬陪末座，市府應延攬專家檢討成本，解決困境。（圖／林延鳳辦公室提供）

民進黨台北市議員林延鳳今（21）日指出，台北市府涉嫌美化蔣萬安市長任內的長照政策執行成果。事實上，北市的長照涵蓋率在全國敬陪末座，住宿式長照機構床位看似達標，床位卻未充分開放，民眾候床壓力持續存在。她要求市府延攬專家成立專案小組，依個案檢討長照機構的成本，研議增加對受照護者的補助，並輔導機構導入人工智慧監測設備，以解決市民在需要住宿型長照服務時卻等不到床位的困境。

林延鳳指出，去年全國長照涵蓋率為84.86%，但台北市作為首善之都，卻僅有58.10%，在長照布建上敬陪末座。北市衛生局為挽救蔣萬安顏面，還自創「照顧替代率」計算方式，在長照床位實際使用人數外，還把請外籍看護、自辦健康促進個案的長者一併計入，宣稱「輕度失能長者照顧替代率」可達85%。

雖然依市府的數據，聯醫的長照候床人數由2022年底的1,326人下降到昨天（20日）的128人，平均等候天數由64天降為19.2天，但這是因為個案被分為「優先安置」、「待安置」、「已安置」3 類，將排不到床位的個案改協助轉介社區或居家照護，未納入聯醫候床數。林延鳳批評，這等同變相把約1,200 人「拒於聯醫長照床外」，才造成候床人數大幅下降。

林延鳳表示，台北市目前共有11間住宿式長照機構，總計有839個床位，但其中卻有64床未開放，若這些已許可設立的床位全部開放，至少可解決超過半的候床數。衛生局解釋，住宿式長照機構許可床數與開放床數落差原因，是因為長期照護人力招聘困難及留任率低，人力不足致無法符合許可床數所需人力比。

林延鳳說，台北市目前設下的住宿型長照收費標準比照護理之家，多人房的收費天花板為42000到43000元，然而此標準是在民國100年訂定，當時最低薪資為月薪17,880元，時薪為98元；如今台灣最低薪資月薪調至29,500元、時薪196元，計費天花板未隨物價及薪資結構調整，導致「有床卻沒有足夠照護人力」的窘境。

林延鳳舉例，依台北市府在秀山長照園區的促參招標文件中，其中照護員的薪資只有36000元，難怪請不到人；而每個床位不含房租、建築扣舊等費用的成本為45317元，比多人房收費天花板還高。難怪連北市聯醫系統、市府委外經營的長照機構，為降低人力成本，寧願少開放床位。

林延鳳說，近年來長照的趨勢，照護機構要鄰近家人住處，台北市的房價、物價及人事成本高，且不同區域間也有很大的差異，收費標準不能一概而論。建議市府應該邀集財務、會計等領域的專家，專案審查各別長照機構的成本與費用，做為收費的依據，才不會讓長照機構的經營者逐漸退出市場，政府的BOT案也找不到人投標，最後受害的還是有長照需求的民眾興家庭。

台北市衛生局長黃建華表示，衛生局已著手召開專家會議，將針對不同機構的成本，做檢討收費的研議，目前也已完成匯集第一波專家意見，接下來將會針對各面的成本向進一步討論。

林延鳳強調，市府也必須考慮一旦整調收費，可能對受照護者的家庭帶來經濟壓力，目前中央政府對長照者每個月有一萬元的補助，但台北市的成本高於其他縣市，北市府應該替家屬向中央爭取更多的輔助，同時研議北市另外加碼提供協助家屬，此外要制定明確「調整收費提前通知家屬」機制，在家屬不願接受時提供協助轉介其他機構的方案。

林延鳳說，市府也該研議輔導住宿型長照機構導入導入智慧監測設備，例如利用AI 穿戴監測裝置持續記錄血壓、脈搏波、心率變異度與血管彈性等指標，減少機構所需人力，達到降低成本的目的。

