揭開國會運作黑盒子！陳錫欽世新開講系統化解析委員會實務

【警政時報 劉芸圻／臺北報導】立法院教育及文化委員會主任秘書陳錫欽博士今（28）日下午應邀前往世新大學，以「政策倡議與遊說：立法院各委員會組織法及議事運作」為題進行專題演講。他分享多年來與團隊共同編撰的兩本委員會議事實務專著，被視為立法院首度以系統化方式整理委員會運作流程的實務指南，強調「掌握委員會，才能理解立法核心」。

陳錫欽博士下午應邀前往世新大學，以「政策倡議與遊說：立法院各委員會組織法及議事運作」為題進行專題演講，現場座無虛席。

陳錫欽指出，立法院雖是制度核心，但真正的政策形成與協商，大多在各委員會內部完成，而非外界熟悉的質詢場景。他強調，這兩本著作並非法條編纂，而是直指「如何正確操作」的實務指引，目的在於提升議事品質、避免程序爭議，讓國會運作更透明。

立法院教育及文化委員會主任秘書陳錫欽博士、世新大學行政管理系教授梁世武。

世新大學行政管理系教授梁世武表示，立法院長期缺乏標準化的操作手冊，新進人員往往需要倚靠經驗傳承或自行摸索。陳錫欽博士投入多年編纂的兩本專著，將繁複的議事規則轉化為具體、可操作的流程，對國會助理、議事人員及後續傳承具有重大意義。

錫欽博分享多年來與團隊共同編纂的委員會議事實務專著。

世新大學表示，此次演講希望讓學生能從第一線經驗理解國會的實際運作，而非僅停留於教科書內容。這套指南除能幫助國會體系內的專業人員，也對關心國會改革的學者、媒體及公民提供重要參考。

陳錫欽期盼，透過分享能協助提升民主教育，並讓台灣的國會文化更加成熟與透明。

