揭開大S紀念雕像...S媽痛哭喊「寶貝妳重生了」 S型9階梯藏具俊曄密語

女星大S徐熙媛去年2月病逝日本，在她逝世滿一週年時刻，由丈夫具俊曄親自設計的大S紀念雕像，在今（2）天下午2點舉行揭幕儀式，小S感性說，「感謝具俊曄設計一個這麼美的雕像」，S媽更在場淚喊「寶貝你重生了」！而具俊曄穿著27年前大S送他的大衣出席，隨後更在IG悲痛發文，「我真的好想妳。

社群喊話憶亡妻大S 具俊曄：希望一切只是夢

大S病逝一週年，丈夫具俊曄親手打造紀念雕像落成，揭下粉色布幕那一刻，S媽痛哭伸手擁抱雕像，隨後與具俊曄相擁，小S感動用手輕輕觸摸雕像，淚喊「珊，好想你喔」，台下親友各個熱淚盈眶！

S媽擁抱具俊曄，小S輕撫大S雕像。圖／台視新聞、【活動紀錄影音】大S紀念追思會

身穿飄逸洋裝，大S紀念雕像雙手捧在胸前，緊閉雙眼少女，前方9個排列成S形的蜿蜒台階，象徵具俊曄姓氏以及大S最愛的數字9，成為兩人間無可取代密語，為愛妻打造永不終止的思念軌道！

具俊曄打造大S雕像藏真愛密語。圖／【活動紀錄影音】大S紀念追思會

具俊曄透過IG心痛發聲，寫下「我永遠的愛、我的一切熙媛，那邊會不會冷？會不會很熱？希望一切只是夢，胸口卻開始痛了！對妳的思念讓眼淚無止盡流下來，對不起讓妳看到哥哥軟弱模樣，真的好想你」！文末更寫下大S一直喊他的光頭歐巴暱稱「俊俊」！

具俊曄悲痛在IG發文。圖／台視新聞

小S雨中3度鞠躬致謝 蔡康永發文悼「美麗痕跡無法抹去」

小S在雨中3次90度鞠躬致謝，感謝至親好友在雨中替姐姐大S獻上一朵花，表示若是大太陽，就不是我姐的風格。

而大S生前在演藝圈人緣好，除了七仙女成員阿雅、吳佩慈、范曉萱不缺席，楊丞琳、羅志祥、F4成員周渝民、言承旭也到場，另外酷龍成員姜元來以及Super Junior成員始源也來致意。

大S好友蔡康永社群發文懷念，「妳留下的美麗痕跡，即使死亡也無法抹去」！大S紀念雕像正式落成，開放粉絲悼念，也讓大S的愛持續存在。





台北／張綺云、黃聖權 責任編輯／張碧珊

