揭開威尼斯貓咪地下世界面紗 《貓的急轉彎》開創「動態手繪油畫」視覺

本來是氣氛緊張嚴肅的審問場景，當貓咪發現可以拉扯的電燈開關拉繩後，陷入無法自拔的局面，沉醉於喵星人的世界。（迪士尼提供）

繼大受歡迎的《喵的奇幻漂流》之後，動畫《貓的急轉彎》（Gatto）也選擇以貓為主角，日前於法國安錫國際動畫影展搶先曝光最新片段，顛覆過往的全新美學風格，帶領觀眾跟隨一隻黑貓的視角，在水都威尼斯展開一場史詩級冒險。

曾以《路卡的夏天》奧斯卡提名導演恩里科卡薩羅薩（Enrico Casarosa）負責編導，他指出本片全面捨棄過往傳統精細的3D寫實風格，轉而採用前所未見的「動態手繪風格」視覺特效，讓每一幀畫面都宛如一幅會流動的義大利傳統油畫，美學全面升級，完美結合文藝復興水都的細膩情感與好萊塢最頂尖的動態藝術特效，絕對是皮克斯近年來規模最龐大、情感最豐沛的視覺與聽覺雙重饗宴。

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《貓的急轉彎》介紹水都神祕的貓咪地下世界，由馬克魯法洛（Mark Ruffalo）獻聲的主角黑貓「尼祿」，以及金獎男星勞倫斯費許朋（Laurence Fishburne）擔綱黑幫老大「洛可」，生存在極度迷信且滿是運河的威尼斯，不會游泳的牠欠下貓界黑幫老大的巨額債務，也意外與來到威尼斯的年輕街頭小提琴家瑪雅結為夥伴。他們將一同穿梭在隠密運河、屋頂與古老宮殿間，展開一場尋找生命意義的靈魂旅程。

影片也抓住了貓咪的特色，就是對於可以拉的線頭無法抗拒，預告中原本黑幫老大洛可，想要審問黑貓尼祿，但是這麼緊張的氣氛，卻因為發現了電燈開關的拉繩可以拉扯，陷入無法自拔的局面，最後眾貓都忘記了該做的事，沉醉於喵星人的世界。

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