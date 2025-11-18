揭開安眠藥、褪黑激素的真面貌！權威醫師蔡佳芬解析：睡不好不只是老化
「明明睡了很久，白天怎麼還是一直打瞌睡？」這是許多銀髮族及照顧者的共同心聲。許多人以為「年紀大了，睡不好」是正常退化 ，但振興醫院老年醫學特約主治醫師蔡佳芬指出，睡眠問題成因複雜，長期睡眠剝奪更可能導致跌倒風險增加、慢性病惡化，甚至衝擊認知功能。蔡佳芬醫師表示，安眠藥僅是睡眠難題的「治標」，民眾應從生活面向著手改善，並與醫師詳細討論，從中找出安全有效的應對方案。
為何睡不好？醫師點名 4 大關鍵因素
蔡佳芬醫師分析，長輩睡不好絕非單一因素造成，而是多重因素疊加的結果 。臨床上最常見的原因包含：
生理老化： 隨著年齡增長，人的睡眠總時數本來就會自然下降 ，且生理時鐘也會發生移動 。
慢性疾病： 長者罹患慢性病的機率增加 。例如，男性的攝護腺肥大 、心肺功能問題（平躺時心臟壓力增加，促使大腦發出排尿訊號）、或影響自律神經的代謝疾病 ，都會直接干擾睡眠。
藥物副作用： 治療慢性病或感冒的藥物可能帶來副作用 。例如，某些解鼻塞的感冒藥可能讓人難以入睡 ，而另一些流鼻水或咳嗽藥則可能導致白天過度嗜睡 。
心理因素： 焦慮、壓力，或是面臨朋友、配偶離世或生病等生活事件 ，都可能導致「心中有事」，進而難以入眠 。
睡眠問題不只是「睡不著」，3 大風險藏魔鬼
長期睡不好，會對健康帶來多重風險。蔡醫師指出，睡眠的功能在於清除大腦廢物與鞏固記憶 ，一旦睡眠被剝奪，將產生嚴重後果：
認知衝擊： 大腦廢物累積，導致記憶力變差、注意力不集中 。
增加跌倒風險： 睡眠不足影響體力與肌肉力量的修復 ，導致長輩隔天精神不濟、走路不穩（沒力），大幅增加跌倒風險 。
惡化慢性病： 睡眠壓力會導致血壓飆高 、血管收縮不規律 ，甚至干擾內分泌節律，使血糖更難控制 。
睡睡醒醒更傷身！破解「睡眠中斷」的危害
許多長輩深受夜尿、頻尿所苦 ，導致睡眠頻繁中斷。蔡醫師提醒，睡眠品質不能只看「總時數」。睡眠有其固定結構，包含深睡、淺睡與快速動眼期 。
頻繁醒來（如上廁所）會嚴重破壞這個結構 ，使長輩無法進入修復身體、鞏固記憶的「深度睡眠」，也無法完成清除大腦毒素的「非快速動眼期NREM」。這種「破碎化的睡眠」，其傷害遠大於單純的時數不足。
找回一夜好眠：醫師的 5 個非藥物處方
蔡醫師強調，睡眠問題除了可以有藥物介入，民眾還是得從生活習慣開始調整，才能改善睡眠問題，不妨先嘗試以下 5 個最關鍵的生活調整建議：
正確午睡： 午睡可以補眠，但時間點和長度是關鍵。應在「午餐後」才睡 ，且時間不宜超過 1 小時。切忌從早睡到晚，這會嚴重干擾夜間睡眠 。
傍晚控水： 若有夜尿困擾，應從「晚餐後」就開始控制飲水 ，而非等到睡前才停止。白天則應補足所需水分 。
建立睡眠儀式： 讓大腦建立「床＝睡覺」的強力連結 。避免在床上看書、吃東西 ，這些活動應在客廳或書桌完成 。
白天多曬太陽： 人的生理時鐘受陽光調控 。醫師建議在「早上」和「傍晚」，外出散步 30 分鐘至 1 小時 ，讓光線從眼睛進入，自然調節生理節律 。
避開睡前地雷： 睡前應避免劇烈運動（會喚醒大腦）、高熱量宵夜（如鹹酥雞），以及咖啡因和酒精 。蔡醫師特別提醒，酒精是「助醉」而非「助睡」，它會使睡眠變淺、多夢，反而降低睡眠品質 。
安眠藥怎麼選？揭秘 3 大類藥物
蔡佳芬醫師指出，當睡眠問題嚴重到「一週超過三天」，且已影響白天功能時 ，就應尋求專業醫師協助 。目前臨床上的助眠藥物主要分為三大類：
傳統 BZD（苯二氮平類）：
優點： 效果包含鎮定、抗焦慮、肌肉放鬆 。適用於合併焦慮或肌肉緊繃的患者 。
缺點： 具成癮性與耐受性（越吃越沒效），且會影響記憶力與協調性，大幅增加長者跌倒風險 。
Z-drugs（非 BZD 類）：
優點： 作用快 ，對肌肉協調的影響較 BZD 少 。
缺點： 仍有高度依賴性 。最著名的副作用是夢遊或睡眠中進食 ，長輩若在藥效未退時夢遊下床，極度危險 。
食慾素受體拮抗劑 (Orexin Antagonist)：
優點： 最新機轉，作用在「覺醒中樞」（關閉清醒開關）。成癮性低（在台灣為非管制藥品，但仍視為安眠藥的一種），對認知功能與肌肉協調的影響小，跌倒風險較低 。
缺點： 半衰期較長，初次使用可能導致隔天嗜睡 。絕對禁用於「猝睡症」患者 。
蔡醫師強調，醫師開藥的首要考量是「安全」。會根據患者是「入睡困難」或「過早醒來」，以及是否有睡眠呼吸中止症 、跌倒風險等共病，來選擇最適合的藥物，並從「最低有效劑量」開始嘗試 。
迷思破解：褪黑激素 (Melatonin) 不是安眠藥？
許多民眾會從國外自行購買褪黑激素。蔡佳芬醫師澄清：
在台灣的食藥署規範： 褪黑激素在台灣被視為「藥品」，需要醫師處方 。民眾自行從網路或請人代購，其來源與安全性不明 。
真實用途： 褪黑激素的主要功能不是治療一般失眠 。它真正的用途是「調整睡眠相位」，最適合用於調時差或輪班工作者 。
蔡佳芬醫師呼籲，睡眠問題是身體發出的「警訊」，背後可能隱藏著甲狀腺亢進 、憂鬱症 或睡眠呼吸中止症等急需治療的根本原因。使用安眠藥只是「治標」，找出並處理背後的「根本」原因 ，才能真正找回健康安穩的睡眠。
文／江宏倫
沒有安眠藥成癮、戒斷作用！日本常見幫助睡眠的「食慾素」是什麼、副作用、效用劑量、自費價格
