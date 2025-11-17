揭開百年寺廟文物的神秘面紗花蓮文化局邀您聆聽文物訴說的故事

花蓮縣文化局十二月六日將在玉里鎮中正堂辦理「一一四年花蓮縣百年寺廟列冊追蹤文物調查研究計畫」發表。(花蓮縣文化局提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣文化局辦理「一一四年花蓮縣百年寺廟列冊追蹤文物調查研究計畫」，十二月六日在玉里鎮中正堂辦理成果發表會，由研究團隊主持人喬致源老師向鄉親介紹研究成果，揭開百年寺廟文物的神秘面紗。

花蓮縣文化局代理局長曾之妤表示，文化局接受文化部文化資產局補助，今年以瑞穗青蓮寺、富源保安宮、玉里協天宮等三所寺廟十一案十五件列冊追蹤文物進行第二階段調查研究。

其中文物包括玉里協天宮關聖帝君、千手千眼觀音像、「聖德如天」匾、大正十一年款關刀、牒文印板、石獅及瑞穗青蓮寺七寶銅鑄釋迦佛祖老祖及竹籠、鐵鐘、九玄七祖長生祿位名簿、血盆會簿、瑞穗富源保安宮供桌等。

花蓮縣文化局表示，本研究計畫委託鹿溪文史工作室執行，由喬致源老師帶領團隊，經歷九個月進行文物整合研究、科學檢測等，並梳理各廟的祭典與信仰文化，論述這些文物的文化資產價值，進一步提供花蓮縣政府提送古物審議會指定建議名單，彰顯這些文物的悠久歷史。

喬致源表示，執行本調查研究計畫時，承蒙光復保安寺管理委員會支持，並由藍董事長向佛祖擲筊求得允肯，因而有緣份為佛祖進行影像記錄及檢視。

喬致源指出，幸而歷經０九二三馬太鞍溪堰塞湖洪災後，佛祖尚保存良好，因此團隊亦將在成果發表會中，對於瑞穗青蓮寺佛祖與光復保安寺佛祖之間地方記憶、民俗祭祀及工藝製作等，做詳細文資呈現與民眾交流、分享，敬請大家熱烈參與成果發表會。