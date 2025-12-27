揭開英國王室的「奇特聖誕傳統」曝光！在皇室聖誕派對前後，賓客們都必須要「量體重」 | ELLE

COPYRIGHT: Getty Images

每年冬季假期，英國王室成員都會齊聚諾福克的桑德靈厄姆莊園（Sandringham House）共度節慶。今年也不例外，由英國國王查爾斯三世（Charles III）邀請多位核心王室成員，一同在此慶祝聖誕節。而近日，一項在桑德靈厄姆莊園流傳已久、相當奇特的英國皇室聖誕傳統再次引發關注。

究竟是哪個英國皇室聖誕傳統，引發大家熱議？原來就是：賓客們在抵達與離開時都要量體重。據說，使用的是過去用來測量騎師體重的古董體重計。

王室專家羅伯特喬布斯（Robert Jobson）指出，這項傳統可追溯至伊麗莎白女王的曾祖父、愛德華七世在位的時代。其用意，是透過數字確認皇室成員是否在停留期間好好享受了節慶美食；也就是說，體重沒有增加反而不合格。不過，目前並沒有任何證據顯示，若體重未增加會受到懲罰。

此外，桑德靈厄姆莊園對時間的要求極為嚴格。一般人度假時可以悠閒放鬆，但英國王室的聖誕假期卻完全不是這麼一回事。喬布斯表示：「這是一項不成文的規定，但遲到是絕對不被允許的。」他也補充，「量完體重後的行程安排非常嚴密。」

英國王室聖誕派對維持一整天，首先登場的是平安夜的正式午宴。王室成員在量完體重後，會為午宴換裝，接著齊聚餐廳用餐。午餐結束後，會有短暫的自由時間，許多人會外出散步。不過，所有人都必須在下午5點的下一個行程「下午茶」開始前準時返回。下午茶同樣是全員出席，並會在此進行交換聖誕禮物的環節。

對大多數人而言，從聖誕節到年末年初，因為吃得太多而煩惱體重增加幾乎是「人之常情」。然而在桑德靈厄姆莊園，體重增加反而是值得高興的事，只是被數字赤裸裸地攤在眼前，多少還是令人壓力倍增……彷彿會讓人從愉快的假期瞬間被拉回嚴酷的現實?

