一位曾被視為天縱英才的經濟思想巨擘，前財長、前哈佛校長、全球智庫與科技企業皆視為稀世瑰寶的薩默斯，竟在11月17日那天於哈佛學生報《哈佛紅報》的揭露下，光環開始出現裂縫。隨著他與已故淫魔富豪艾普斯坦之間往返頻繁的電郵遭曝光，連同那些足以令世人倒抽一口氣的驚悚內容一併浮上檯面，這位曾立於權力中心的人物，終於以一句「退出公共事務」為自己拉下匆促而黯淡的帷幕。

他不是第一個因艾普斯坦而倒下的人，也絕不會是最後一個。這起風暴撕開了美國菁英文化的偽裝，讓外界第一次如此清晰地看見權力圈中長期醞釀的腐敗、自負與道德黑洞。

薩默斯的人生宛若神話，他7歲便能背誦甘迺迪內閣名單，20多歲成為哈佛史上最年輕的終身教授之一，30多歲獲美國最重要的青年經濟學獎，40多歲入主財政部，50多歲成為全球最具聲望的大學之一的校長。

但與他同樣出名的，還有他令人側目的傲慢，對學生的輕蔑、對同僚的無視、對反對者的不屑。那位以《正義（Justice）》課程享譽全球的哈佛大師桑德爾曾形容他是「知識帝國主義者」，這句評價竟如穿越時空的預言，在現實的陰影中慢慢清晰。正因走得太快、太順，薩默斯更容易相信「規範是給別人遵守的」。也因此，當艾普斯坦在 2008 年因性犯罪被定罪後，他仍與其保持超過10年的親密往來。

近日，一名當年仍未成年的受害少女，終於鼓足勇氣，在新書中揭露自己被玷汙的青春，卻在出版後不久，因羞憤與創傷難以承受，選擇以自盡畫下生命的句點。這場悲劇如同撕裂沉默的閃電，瞬間照亮更多塵封的黑暗，多名當年的受害少女也隨之挺身而出，將壓抑多年的控訴推向世人眼前。美國社會在震驚與憤怒中沸騰，共同的悲憤如洪流般席捲全國。在這股狂潮下，由共和黨掌控的國會也不得不面對排山倒海的民意壓力，迅速、幾乎以全票同意啟動全面調查，並要求司法部公開艾普斯坦的所有檔案，讓真相無所遁形。

川普雖之前一直極力反對，如今也只好點頭附議，這絕非是良心的覺醒，而是權力的再次重新算計。對川普而言，艾普斯坦案剛好是可以擊垮民主黨菁英的利刃，因為薩默斯不僅是民主黨圈的代表人物，而且哈佛一向是自由派權力象徵，科技界更是一貫多挺民主黨，而 OpenAI 又是大公司中的指標。只要能將檔案選擇性公開，民主黨陣營必會有更多人暴露於風暴中心。

這場精心鋪排的政治攻勢，從一開始便鎖定了唯一且明確的方向，絕不容許讓川普成為這場「權色風暴」的焦點，並且必須把「道德墮落」的烙印毫不遲疑地烙在民主黨身上，而薩默斯的辭職，正是這場攻勢滲出的第一滴鮮血。

薩默斯的沉淪，不僅是一位名人的敗筆，更像是美國菁英文明皮層上悄然撕開的一道裂縫。透過這道縫，人們終於看清，聰明並不能庇護靈魂，權力也無法替代良知，而地位與名望，更不曾為任何人鍍上一層永恆不滅的道德鎧甲。（作者為海外作家）