揭開閔熙珍新公司23支預告片神秘面紗！NewJeans製作班底全歸隊 新男團第一個成員大公開？

這是閔熙珍新男團的第一個成員嗎？（翻攝ooakrecords IG）

閔熙珍創立的新廠牌「ooak records」終於正式成立，不但同步開啟官方IG、X（原推特）及官方網站，還推出一系列23支短版預告，揭開她製作的新男團，即將為音樂圈帶來新風暴！

除了23支來自世界各地「唱片行」的創意短片引人側目，NewJeans的製作班底也一同集結，要為閔熙珍打造一支與眾不同的新人男團。

作曲家、編舞老師、MV團隊全歸隊

曾參與NewJeans《Hype Boy》、《Ditto》、《Super Shy》等歌曲的作曲家Ylva Dimberg和Frankie Scoca，在官方IG開通後，都隨即追蹤「ooak records」。

據報導，兩人目前正在濟州島舉辦創作營「Song Camp」，看似在招兵買馬，為新男團構思新歌中。

原NewJeans的編舞團隊，負責《Hype Boy》、《Ditto》、《Super Shy》等熱門歌曲的編舞家金恩珠、BLACK.Q、Yellz，三人的IG簡介，也都多出了「ooak records」的字樣，被認為已經加入該公司，準備訓練新招募的練習生。

至於曾經負責NewJeans的MV團隊，如攝影師宋時英、負責影片概念的申東古與李汝音等，同樣追蹤了「ooak records」，並一起參與了23支創意短片的影像製作。

NewJeans製作班底很多已加入「ooak records」。（翻攝ooakrecords IG）

新男團第一個成員大公開？

閔熙珍曾公開表示，短期內不會推出新女團，新公司若推出新團體，會先推出男團，男團出來之後才接著推女團。

果不其然，在23支預告短片的第二支影片中，就出現一個大大的男孩看板，上面寫著「WANTED（尋人啟事）」字樣，並用英語寫下「出生日期：2008年至2013年之間」（目前13至18歲）、「出生地：國籍不限」，要求報名者須熱愛音樂，且具備無限潛力。

網友一方面質疑那個看板上的帥氣男孩，是否為AI生成？另一方面又覺得很可能是真人，畢竟閔熙珍去年底已經招募到一批練習生。

因此這個看板男孩，很可能是男團的第一個成員，如同當初NewJeans公開首位成員Minji作為宣傳門面，是相似的操作手法。

新男團「尋人啟事」預告片：

23支預告＝全球23家「ooak records」唱片行概念

現在就來看看閔熙珍在「ooak records」IG，一天內每隔10分鐘發布的23支預告，隱含什麼概念？

這些短片以分布在全球各地的虛擬「ooak records」唱片行，作為核心視覺概念，其中包含了多國語言、宣傳廣告，以及閔熙珍為「ooak records」設計的各種符號，以下是從1店到23店的相關內容：

shop1：一家法國復古唱片行，一名女性用法語講述：「喂？是我，這是一家唱片行，很多東西都快要到了，做好準備沒？你一定會喜歡的，回頭再聯繫。」

shop2：唱片行旁邊的大馬路上，吊掛著一個巨型男孩看板，上面用英語寫著「尋人啟事 / 出生日期：2008 年至 2013 年之間 / 出生地：國籍不限 / 這個男孩熱愛音樂並且擁有無限潛力」

shop3：日本東京唱片行前用英語和日語標註「Only one always known」（始終唯一認定的）

shop4：德國柏林唱片行寫著「更多內容敬請期待」

shop5：西班牙唱片行說：「感謝致電 ooak records，請稍候」

shop6：瑞典斯德哥爾摩唱片行說：「今天我們要用黏土搭建一家唱片行，現在讓我們開始吧，大功告成！」

shop7：中文唱片行寫著「ooak records 2026 精選唱片」，還跑出一隻大恐龍

shop8：阿拉伯杜拜唱片行，有顧客還背著ooak records周邊背包進入

shop9：紐約布魯克林唱片行

shop10：俄羅斯唱片行

shop11：西班牙唱片行也寫著「始終唯一認定的」

shop12：越南唱片行

shop13：希臘唱片行

shop14：巴黎唱片行

shop15：印尼唱片行

shop16：芝加哥唱片行

shop17：有人用西班牙語說著：「進來看看吧」

shop18：土耳其唱片行歷經春夏秋冬

shop19：葡萄牙唱片行門前寫著「新舊唱片收購 / 黑膠唱片與CD」

shop20：夏威夷唱片行寫著「ooak records / 7天24小時營業 內有空調」

shop21：泰國曼谷唱片行

shop22：在吃剩的各種義大利麵餐盤上寫著「ooak」，旁白義大利語說「正在醞釀中」

shop23：最後是韓國首爾，唱片行現場寫著「歡迎來到ooak records」

全球23家「ooak records」唱片行。（翻攝ooakrecords IG）

預告隱藏新男團身分線索！

這23支預告跳脫傳統K-Pop的宣傳模式，採用非線性敘事與象徵性畫面，凸顯「ooak records」創辦人閔熙珍一貫的獨特美學。

至於實現這種美學的也是她的老搭檔，曾製作NewJeans熱門歌曲《Hype Boy》MV的馬來西亞知名2D動畫工作室「Studio Space Dawg」，他們將IG線上空間轉變為巨大的虛擬展覽廳，果然激發出網友的多重解讀與話題討論，引發大眾關注。

閔熙珍表示：「我想以現有娛樂市場中，未曾見過的新創作和商業風格，帶給大家驚喜，而且這23支影片不僅是視覺畫面的羅列，在影片各處，有像彩蛋般隱藏了關於『第一組男團』真實身分的線索。」

目前大家可能無法察覺這些線索，但等到第一支新男團出道後，回頭看這23支預告，或許會帶給歌迷很不一樣的驚喜。

