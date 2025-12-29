揭開雲林史前神祕面紗！「大坪頂遺址」238件文物更藏全國唯一陶器殘件

雲林湖山水庫人文遺址館開館常設展「佇山頂徛家」，展出多達238件大坪頂遺址文物。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣內目前有64處考古遺址，其中大坪頂遺址更是被列為縣定考古遺址，雲林縣政府為重現其樣貌，在湖山水庫人文遺址館舉辦開館特展「佇山頂徛家」特展，多達238件大坪頂遺址文物，其中更展出全國唯一的「牽手跳舞灰黑砂陶圈足殘件」，話題十足，歡迎民眾預約觀展。

文物中更是展出全國唯一的「牽手跳舞灰黑砂陶圈足殘件」，刻劃出宛如人們手牽手舞蹈的紋飾，間接反映出該文化可能具有群體祭祀或慶典活動。(記者李文德攝)

縣府文觀處表示，2006年水利署進行湖山水庫工程前置文資調查時，在古坑棋盤村發現此遺址，其涵蓋新石器時代中期「繩紋紅陶文化」及晚期「營埔文化」，由國立成功大學教授劉益昌等人主持考古作業，發現文物包括石器作坊、灰坑、火塘、柱洞等，呈現高度發展的人類聚落樣貌，2008年縣府審議指定為縣定考古遺址。

文物中更是展出全國唯一的「牽手跳舞灰黑砂陶圈足殘件」，刻劃出宛如人們手牽手舞蹈的紋飾，間接反映出該文化可能具有群體祭祀或慶典活動。(記者李文德攝)

文觀處長陳璧君表示，由於遺址提供了台灣史前4000年至2500年前的文化線索，因此縣府在湖山水庫新建「人文遺址館」，斥資1.06億元打造，為盛大迎接開館，因此特別請劉益昌策畫，以該遺址為核心，開館特展主題為「佇山頂徛家」，展出多達238件文物，包括陶器、石器等，還有模擬大坪頂遺址當時生活的樣貌，甚至展區還有紋飾拓印DIY讓觀展民眾可以拓印出獨一無二的紋飾。

雲林湖山水庫人文遺址館開館常設展「佇山頂徛家」，展出多達238件大坪頂遺址文物。(記者李文德攝)

劉益昌指出，此次展覽最具代表性的文物，是全國唯一的「牽手跳舞灰黑砂陶圈足殘件」，其呈現喇叭型，器表施黑彩並刻畫出宛如人們手牽手舞蹈的紋飾，間接反映出該文化可能具有群體祭祀或慶典活動，此外出土的陶足標本上也可見模擬人類腳趾的捺壓紋，展現高度擬人化的工藝。

雲林湖山水庫人文遺址館開館常設展「佇山頂徛家」，展出多達238件大坪頂遺址文物。(記者李文德攝)

劉益昌強調，大坪頂遺址是目前所知，營埔文化最南側的遺址，此處生活的人們更是為了彰顯其特別之處，因此呈現的工藝手法截然不同，是在考古界中罕見的情況，此外出土的玉器可發現原料是來自台灣東部產地，卻能夠在雲林出土，顯示史前人群已具備長距離交換、流通互動的能力，突破過往對史前聚落地域性的想像，可看性十足。

雲林縣長張麗善表示，即日起文物展將常態設置，開放時間為每週三至日9至17時，採預約制，盼帶領民眾透過展覽更了解雲林史前文化的歷史價值。

展覽中更是模擬大坪頂遺址人們生活樣貌。(記者李文德攝)

