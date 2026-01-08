揭開2026發展藍圖 台灣虎航「領航四部曲」全面啟動！

【記者 王雯玲／高雄 報導】迎接2026年新氣象，台灣虎航今(8)日舉辦「領航四部曲．定義新飛行」的記者會活動，由董事長黃世惠率領管理團隊，包括商務長暨發言人許致遠、營運長賴俊廸以及財務長賈瑋中共同出席，與現場媒體分享並正式揭曉2026年發展願景。透過新機隊、新產品、新體驗以及新服務四部曲的全面升級，為旅客創造更多旅程價值。

展望2026年，台灣虎航以「領航四部曲」為策略核心，推動品牌全面躍升。除了上(12)月台灣虎航董事會已通過第三代購機案，將引進全新A321neo機隊，並進行現有機隊的汰舊換新，新機隊每架次的座位配置可較現有A320機隊的180座增加至233座，平均每座位營運成本更較A320neo可再減少11.2%，預期可藉每架次的載運人次提升降低成本並強化營運效率。

台灣虎航更致力於提供多樣化的新產品，包含第一季將推出專為虎迷量身打造的會員訂閱制「Team Tiger」，依照會員每季、雙月甚至每月不同的搭乘頻率，可以月付方式即有機會輕鬆擁有免費來回機票，另依不同方案可享優先報到、優先登機、優先行李等尊榮禮遇；第二季將再推出「tigertel虎加酒」服務，結合AI智能規劃行程，量身打造旅客機票、住宿全方位旅遊規畫體驗；此外，為進一步突破現有航網限制，台灣虎航也將計畫擴大以「聯航轉機合作」服務，預計第三季時旅客可一鍵預訂組合行程，航點將可延伸至日本第二個城市甚至澳洲，讓虎迷輕鬆探索。

台灣虎航更將對飛行體驗的細膩堅持，也拓展至服務面。為提升報到便利性，除擴大國內外多個機場的「自助報到服務」，旅客可隨時隨地透過網路領取電子登機證，大幅節省機場排隊時間。在機上餐點方面，也將和多個知名品牌合作，包括蟬聯米其林必比登推薦的天下三絕、「辦桌界南霸天」美譽的阿勇家及人氣鼎沸提供健康美味素食料理的佛光山滴水坊等多個知名品牌合作，將推出包含「天下三絕打拋牛肉飯」嚴選牛肉佐特製香料，鹹香微辣多層次；「阿勇家東坡肉」東坡肉肉質綿密、口感香甜，搭配白飯享用更呈現出濃濃的台灣味；以及特別為素食者準備的「滴水坊如意翡翠功夫腿飯」，以精緻的料理滿足多元餐飲需求，將舌尖上的美味帶入萬呎高空，預計將在2026年夏季班表開始供餐。針對企業客戶，台灣虎航也與全球數位服務領導品牌 Edenred宜睿智慧合作發行即享券，在滿足數位化趨勢的同時，更提供符合ESG願景的企業福委綠色贈禮選擇。

最後，在新體驗的規劃上，台灣虎航、台灣樂天信用卡公司及Visa昨(7)日宣布「第二代樂虎卡」正式亮相，不僅全新設計卡面，在卡友權益更是全面升級，提供包含國內外消費享最高3%回饋、購票最高8折起、尊榮優先服務等豐富多元回饋，讓每一筆消費都轉化為下一趟旅程的動力。同時，為提升飛行時的娛樂享受，台灣虎航宣佈第二季將導入全新「機上娛樂系統」，旅客可透過個人行動裝置連結機上娛樂系統，即時觀賞豐富的影音內容，未來亦能直接於系統內選購免稅品與機上餐飲，大幅提升服務效率。最引人注目的是，台灣虎航首度推出專屬香氛「SKY ADVENTURE 虎憶NO.1」，以「冒險、自由、勇敢」為核心，打造獨一無二的嗅覺識別。這款香氛由調香師嚴選 85 種純天然精油調製，以白松香與羅勒交織出清新綠意，並揉合台灣檜木與琥珀的溫潤氣息，將飛行的瞬間轉化為感官記憶。禮盒設計巧妙融合飛機舷窗與引擎造型擴香木，象徵旅程的啟航，陪伴旅客在萬呎高空中自在翱翔，開啟專屬的天空冒險。

台灣虎航是我國第一也是唯一的低成本航空公司，目前共飛航日本、韓國、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。未來，台灣虎航將繼續以「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，引領每一位旅人解鎖更多精彩的旅遊目的地，逐步朝亞洲最佳低成本航空公司邁進，為旅客帶來更優質、安心的飛行體驗。（圖／記者王雯玲翻攝）