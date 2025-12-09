揭開B-21製造商最新戰鬥無人機面紗 忠誠僚機為何是美空軍「平價量產」解答

在未來的空戰場景中，飛行員可能不再是戰場上的必然存在。目前為美軍生產B-21突襲者戰略轟炸機、F/A-18黃蜂式戰鬥攻擊機的美國軍工巨頭諾斯羅普格魯曼（Northrop Grumman），首度公開展示其新一代自主式戰機計畫「Talon」，主打可在戰場上作為有人駕駛戰機的「忠誠僚機」，協同執行高風險任務。



諾斯羅普格魯曼航太系統部門總裁湯姆．瓊斯（Tom Jones）在加州莫哈維的測試基地介紹，「Talon」採用完全自主設計，可獨立執行任務，大幅釋放人力，使飛行員能專注於更關鍵的作戰角色。他強調，AI自主化將重新定義空軍戰力部署方式，成為未來作戰的核心技術。

美國空軍推動「平價量產」產物



這款戰機以模組化概念打造，可依作戰需求搭載不同武器或設備。從空對空飛彈到精準炸彈，都能透過不同套件整合。與傳統戰鬥機相比，「Talon」的最大吸引力是成本：過去需要至少7500萬美元才能購買的戰機，如今可能只需1500萬至2000萬美元即可取得。瓊斯指出，美國空軍推動的「平價量產」（affordable mass）精神，就是希望以低成本換取大量、可快速部署的作戰平台。

瓊斯分析，因無須承載飛行員，「Talon」不必具備昂貴的高速或高G機動設計，也能降低成本。他強調：「這架飛機承載了50萬小時的自主技術研發成果，但機體本身以極為平價的設計打造，就算在任務中被擊落，損失遠低於F-35或B-2。」

​「Talon」的最大吸引力是成本：過去需要至少7500萬美元才能購買的戰機，如今可能只需1500萬至2000萬美元即可取得。（取自Northrop Grumman官網）

美國戰爭部長皮特．赫格塞斯（Pete Hegseth）日前也向防務產業明確傳達新方向，推動「作戰採購系統」（Warfighting Acquisition System），要求企業自行投入研發，政府則以更大規模與更長期的訂單作為回報。他強調，未來合作對象將以能「快速生產、可靠交付、並將速度和數量視為最高優先」的企業為主。

從設計到原型僅用15個月完成



美國多家軍武公司正同步投入自主戰機競賽，包括安杜里爾工業（Anduril Industries）研發的 YFQ-44「Fury」、通用原子公司的 YFQ-42「Gambit」、以及洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的「Vectis」。其中，「Fury」已在10月完成首次自主飛行，顯示該領域競爭正加速升溫。

「Talon」從設計到原型僅用15個月完成，預計再過9個月就能迎來首飛。目前其AI系統與導航儀器正由另一架載人測試機「Beacon」進行飛行驗證。雖然屬於完全自主平台，但武器發射權限將維持由人類掌控，瓊斯強調這是重要的倫理門檻，「在牽涉生命損失的決策上，我們仍希望保留人類的判斷」。

隨著成本與效能兼具，「Talon」已吸引美國多個軍種與海外客戶關注。瓊斯表示，當局積極尋求能快速投入部署的新式戰力，而「Talon」正符合這項需求。他更向赫格塞斯喊話表示，公司已準備好迎接下一階段生產與部署計畫。



