揭陳亭妃停車場爭議！林俊憲：國民黨介選

▲親耳聽到藍營挺陳亭妃！林俊憲開大絕：別為停車場利益違背民進黨精神。（圖／記者林柏年攝，2025.12.27）

[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選政見會，林俊憲最後結論階段，矛頭對準黨內對手陳亭妃，直指國民黨介入民進黨初選。林俊憲揭露，他曾親耳聽到國民黨人士在現場公開呼籲支持陳亭妃，要求對方不要介入他黨事務。此外，林俊憲更針對近期陳亭妃與奇美醫院停車場爭議，批評有議員為了還人情而支持特定的陳姓委員，認為為了個人選舉利益而傷害市民利益的行為，完全違背了賴清德所強調的「清廉勤政愛鄉土」精神。

林俊憲強調，台南是全台灣最具特色的城市，擁有最先進的科技與最古老的文化，未來應全面推向國際化。他提出具體的發展藍圖，爭取台南國際機場與日本沖繩、熊本直航，利用熊本作為台積電產區的優勢，打造「空中科技走廊」；同時，除了航空產業，他也力主爭取國際郵輪停靠台南，搭配在地的觀光資源與農漁水產優勢，吸引更多國際旅客。

民進黨在台南曾因議長選舉跑票而造成的分裂，林俊憲呼籲黨內必須深刻反省，不能閃避分裂的事實。他表示，台南是本土力量最重要的堡壘，這場選戰不僅是為了2026的勝選，更是台南人承擔歷史共業的時刻。林俊憲自信地指出，唯有他代表參選，才能真正團結民進黨，因為他從未傷害過黨，深受基層黨員與賴清德總統的信任。呼籲台南鄉親選出最好的人選，建立市民對民進黨的信任。

