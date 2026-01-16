揭陳亭妃要整合會很困難！謝龍介喊光復台南
[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選結果昨（15）日揭曉，立委陳亭妃以2％差距擊敗黨內對手林俊憲，將代表民進黨力拚台南首位女市長，更是將6度對決「老對手」國民黨立委謝龍介。然而，外界關注她和林俊憲今天在立法院的互動狀況，她燦笑表達絕對沒有問題，不過，謝龍介指出，妃憲選前砍得刀刀見骨，短時間要整合恐怕有困難，加上傳聞總統賴清德為顧全台南市，不得不妥協，種種跡象都讓他非常有信心，年底可以光復台南。
謝龍介今受訪提到，選前林俊憲對陳亭妃的攻擊砍得刀刀見骨，短時間要整合，也不容易，林俊憲的支持者也有在討論：「謝龍介說只要做4年」這件事，接下來就看他們怎麼整合了。他自己則是會全力以赴，非常有信心要光復台南，且已經有很多鄉親和他講，要給他4年的時間把台南清理乾淨。
至於陳亭妃說要6戰6勝，謝龍介回應指出，她贏了20多年，台南有更清廉、乾淨、光榮嗎？都沒有！他們只在意自己的贏和個人利益，反觀他，一路控告官商勾結，是要讓台南市民贏。
謝龍介：傳聞「德意志」在台南已經有破口？
謝龍介更指出，去年12月就有傳聞，民進黨內盛傳林俊憲對上謝龍介會有很大危機，陳亭妃出線的危機比較小，若再傾府院黨資源，才能保住台南，以總統位置來考量，不能失去台南市，賴總統才因此妥協。不過，這個說法是否屬實？謝龍介說他也不清楚，但這表示賴總統的領導很可能已經有破口了。
謝龍介揭露，蘇院長和賴總統交情明明不怎麼樣，還可以跨刀挺林俊憲，罵陳亭妃品行不佳，這些批評都是黨內下的重手，但賴總統最後還是顧全大局，讓大家看得一頭霧水，表示整合還有一段路要走！不過，這些都是民進黨家務事，反觀國民黨，他自己這邊的整合是事半功倍，非常有信心。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
初選後首見林俊憲！陳亭妃燦笑親揭互動過程：一定團結
天敵對戰？18年來沒輸過！陳亭妃「完封謝龍介」紀錄曝光
行政院公布關稅15％！他揭談判過程1亮點：肯定讓中國大跳腳
其他人也在看
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 52
關稅15％！他揭談判1亮點：中國肯定大跳腳
[NOWnews今日新聞]行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。而且，時事政論粉專《美國台灣觀測站》更指出，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 154
恭喜陳亭妃將選台南市長 謝龍介祝賀中帶刺
[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選結果出爐，由立委陳亭妃勝出，將確定代表民進黨參選2026台南市長，對決國民黨台南市長提名人謝龍介。謝龍介今（15日）現身表示，他在公開恭喜陳亭妃，希望未來11個月打一場君子之爭。 對於陳亭妃在綠營初選打敗立委林俊憲。謝龍介話中帶刺稱，「賴清德總統說自己是黑金官商勾結的天敵，結果，陳委員還是出線了嘛！」所以他們有信心，最後會贏得台南市長的選戰。 謝龍介接著說，林俊憲有個優點，林俊憲在初選過程，看到33年來民進黨在台南市執政沉痾很重，但林俊憲並沒有袒護，願意做改革；對於一個政黨在台南市執政33年官商勾結、弊案叢生，甚至連「長照3.0」的錢都敢貪、連救命的消防錢都敢貪，林俊憲看到了，也願意面對民進黨在台南市的這些弊案，這一點是他對林俊憲滿欽佩的。 謝龍介表示，他也鼓勵林俊憲再接再厲、不要氣餒，政治本來就是這樣，失敗了，繼續爭取台南鄉親的認同，像他一樣，最後一定能攻頂成功。 媒體追問，總統賴清德是否會幫明顯較不支持的陳亭妃站台？謝龍介表示，會站台，但到時候各位看看，賴清德拉起陳亭妃手的時候是怎麼樣的笑容。 另就綠營公布的初選民調中，陳亭妃、林俊憲對決謝新頭殼 ・ 1 天前 ・ 181
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼徹夜說服川普不要出兵 「給伊朗一個機會」
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼努力勸說美國總統川普放棄對伊朗發動攻擊，怕引發反美情緒...信傳媒 ・ 4 小時前 ・ 30
國民黨2026出現交棒危機？尚毅夫點名「這縣市」麻煩了
今年底將舉行九合一選舉，上屆取得大捷的國民黨，這次有多個縣市，出現接棒危機。繼美麗島電子報董事長吳子嘉預言國民黨恐有5縣市「藍天變綠地」後，資深媒體人尚毅夫也分析選情，點出新北市麻煩了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
賴清德該不該來立院？協商到中途民進黨直接離席破局了
針對總統賴清德宣布投入1.25兆元國防特別預算，國民黨與民眾黨於去年12月12日提案，建請總統赴立法院進行國情報告並接受諮詢。立法院今（15）日進行黨團協商，過程中民進黨團不滿在野黨的指控，中途離席，協商宣告破局，全案已過冷凍期，最快明（16）日就可於院會處理。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 98
黃國昌擬自提《國防特別條例》？！黃虹霞指「違憲」：在野黨沒有提預算權力…批立院在野黨「自認執政黨」：立委是要幫政院讓國家正常運作、不是杯葛
黃虹霞批評，現在立法院佔多數的這兩黨，好像自認為自己是執政黨的樣子，「事實上不是欸，你不可否認的是，執政黨就是民進黨」...放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 122
拒背書伊朗王儲！川普質疑巴勒維難獲民心 情報揭美軍攻擊「進入倒數」
在白宮橢圓形辦公室的最新專訪中，美國總統川普對伊朗未來的政局走向投下了震撼彈。儘管伊朗國內反政府示威已演變成數十年來最慘烈的流血衝突，但川普在談及流亡美國的伊朗末代王儲禮薩·巴勒維（Reza Pahlavi）時，語氣顯得格外謹慎且語帶保留。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 28
美方軍售首波僅3000億？黃國昌談國防特別預算占比 林冠任：和1.25兆差很大
規模1.25兆的國防特別預算持續卡關，民眾黨主席黃國昌率團訪美之際，紐約時報突揭露台美關稅談判接近尾聲，台灣稅率有望降至15%；黃國昌今（14）日上午召開記者會時指出，與美方會談後發現，1.25兆元的特別條例，除美方已公布的5個項目外，「有相當高比例不是軍購！」對此，代表民眾黨參選台東縣議員的林冠任今（14）日在臉書直指，對美軍購3000億元和1.25兆落差......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 54
7搶4！徐嶔煌正式參戰大安文山綠營初選 提名競爭白熱化
[Newtalk新聞] 名嘴徐嶔煌昨日拋出震撼彈，宣布將參選台北市大安、文山區市議員，並爭取民進黨提名。今（15）日上午召開記者會正式宣布參選，提出「財經、數據，監督市政」作為主要選舉理念。據了解，上屆該區市議員民進黨提名5席，最終只上3掉2，今年選舉預計只提名4席，現在則是呈現7搶4局面。 徐嶔煌記者會現場，包含立法委員沈伯洋，以及資深媒體人邱明玉、姚惠珍，外匯專家Joe、財經專家李柏鋒、熱血公民教師黃益中等多位政界、學界及財經界代表到場力挺，展現跨界支持聲勢。 徐嶔煌表示，自己曾任職於知名IC設計大廠瑞昱半導體，也曾擔任《北美智權報》總編輯，長年投入網路、科技產業與財經媒體領域，熟悉產業與科技趨勢，也深刻理解產業與科技如何為城市帶來實質進步。他強調，「懂產業」才能為城市找出路，「興科技」則是讓城市治理升級。 徐嶔煌也分享，過去因應空汙議題，促成瑞昱半導體、華碩與市府合作推動「空氣盒子」計畫，讓台北市民能在零開發成本下，即時掌握PM2.5數據，成為官民合作、科技興利的具體實例。他認為，政治不只是監督，更需要透過專業整合，為市政創造實際效益。 對於未來參選方向，徐嶔煌進一步說明，將以專新頭殼 ・ 1 天前 ・ 21
急踩剎車！川普爆「處決首位示威者」喊卡 伊朗外長證實了
伊朗原預計於14日公開處決首名示威者索坦尼（Erfan Soltani），不過美國總統川普接獲情報顯示，伊朗方面已停止處決示威者，對此，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也證實此事，強調「處以絞刑是不可能的事」，試圖平息國際怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
民進黨內初選勝出！蔡易餘喊話「團結嘉義隊」：持續推動地方進步
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導2026九合一大選將近，民進黨近期積極布局，嘉義縣昨（13）晚進行初選民調，3家民調公司須各自取得1200份問卷有效樣本，立委蔡易餘、議員黃榮利爭取出線。民進黨今（14）日邀請雙方代表到黨中央開封民調，確定由蔡易餘勝出，成為本屆綠營嘉義縣長候選人。對此，蔡易餘表示，衷心感謝嘉義縣18鄉鎮的鄉親朋友，在初選過程中給予支持與鼓勵，這份沉甸甸的託付將牢記在心，並化為嘉義打拚、推動地方進步的最大動力。民視 ・ 1 天前 ・ 11
美英急撤卡達人員疑備戰 伊朗官媒秀「刺殺川普」標語嗆：這次不會失手
美國總統川普聲援伊朗示威民眾，並說援兵已經在路上，外界都在關注美國何時對伊朗政府「出手」，而伊朗政府則是不斷反嗆，只要美國敢動手就會大規模報復。伊朗官方媒體報導在抗爭衝突中身亡官員的葬禮時，還特寫支持者手持刺殺川普的死亡威脅標語。根據外媒報導，美、英兩國正撤離駐卡達軍事基地的人員，外界解讀這可能是美軍即將對伊朗發動軍事打擊的前兆，但沙烏地阿拉伯已向華府表明，拒絕開放領空供美軍攻擊伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
當年喊換侯心結 吳子嘉：鄭麗文上台到現在還沒去找侯友宜
侯友宜和百位里長的行動治理活動，是非常難得場合，李四川現任身分不能參加，另外兩...信傳媒 ・ 5 小時前 ・ 11
黃國昌稱「美方能理解反軍購」 AIT直接打臉
即時中心／温芸萱報導民眾黨主席黃國昌訪美返台後召開記者會，宣稱美方能理解其反對1.25兆元「國防特別預算條例」的立場，並稱民眾黨不接受政院版軍購案。對此，美國在台協會（AIT）也回應，美方的一貫立場，便是支持台灣強化防衛與嚇阻能力，並歡迎賴清德總統提出1.25兆特別防衛預算，強調符合《台灣關係法》及歷屆美國政府對台承諾。民視 ・ 1 天前 ・ 13
伊朗全國大斷網將近7天 創最長紀錄
伊朗哈米尼政權上週四（8日）為了對付風起雲湧的全國大抗爭時，「拉下開關」進行全國大斷網，電話也幾乎不通，目前斷網時間已經將近７天。網路自由監督組織表示，這已經創下世界最長的斷網紀錄。太報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
吳子嘉預測藍5縣市將遭翻盤 李哲華：3月底前完成22縣市提名
政治中心／綜合報導2026地方大選剩不到一年，國民黨組發會主委李哲華今（14日）證實，新竹縣協調破局，將進入黨內初選機制，大概要40天左右人選才會出爐，先前媒體人吳子嘉就大膽預言，國民黨會失去五縣市，包括新北、新竹縣、嘉義市、彰化以及宜蘭，反觀綠營，提名布局已提前到位。高舉手板大喊口號，民進黨新北市長參選人蘇巧慧，舉辦新北民主培力營，請來同黨立委蔡其昌當講師。立委（民）蔡其昌：「2026年是台灣，非常重要的地方選舉，對我來講我會盡力來協助，這些優秀的市長候選人。」新北市長參選人蘇巧慧：「我自己不只是擔任，新北市長候選人的角色，更有責任要帶領新北市，所有議員團隊打出全壘打。」先前媒體人吳子嘉就大膽預言，國民黨會失去五縣市。（圖／翻攝自吳子嘉YT）備戰年底縣市首長選戰，民進黨早早定蘇巧慧於一尊，但反觀藍營要誰出線、還是要藍白合，依舊渾沌不明，媒體人吳子嘉大膽預言，國民黨會失去五縣市，包括新北、新竹縣、嘉義市、彰化以及宜蘭。美麗島電子報董事長吳子嘉（01.09）：「我估計五個縣市可能會落選，'，最危險的第一個就是新北，新北一敗的話，鄭麗文的政治生命結束，新北輸掉整個2026就結束了，2028（總統大選）也結束了。」民進黨秘書長徐國勇：「對每個縣市，我對每個候選人，我都充滿著信心，我們已經執政的縣市，我們要繼續，沒有執政的縣市，我們要盡我們所有的力量，把它翻轉過來。」國民黨組發會主委李哲華：「事實上我們整個的提名作業方式，大概都依照我們既有的節奏在做，鄭主席給我下達一個指令，就希望在三月，可以完成相關縣市的提名。」國民黨對選情審慎樂觀，新北人選，預計在農曆年前，最晚在2/14就會出爐，將從劉和然跟李四川中協調出一人；另外宜蘭縣張勝德跟立委吳宗憲，仍在角力，預計周五16號，就會來進行二度協商；而新竹縣協商破局，副縣長陳見賢，與立委徐欣瑩將啟動初選。民進黨持續穩扎穩打，拚2026選戰。（圖／翻攝自吳子嘉YT）國民黨組發會主委李哲華：「如果以現在的今天的結果來看，那可能在過年前是沒辦法，因為從公告也要一段時間，那大概至少要40天的一個時間。」但黨中央話才說完，徐欣瑩直接發文給黨主席鄭麗文，建請初選採用全民調，還要求陳見賢辭主委，以示公平，藍營內戰越演越烈。原文出處：吳子嘉預測藍5縣市將遭翻盤 李哲華：3月底前完成22縣市提名 更多民視新聞報導禍從口出慘了！小草嗆王瑞德「哈巴狗一條」挨告縮了 私訊想和解被拒徐欣瑩、陳見賢搶參選新竹縣長 國民黨初選方式出爐鄭麗文又瞎扯！竟憂賴清德「複製尹錫悅戒嚴」 徐國勇動怒開嗆了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
鄭麗君率團赴美磋商關稅 台美經貿工作小組：預計將宣布達成共識
行政院台美經貿工作小組證實，行政院鄭麗君副院長、總談判代表楊珍妮所率領的我方談判信傳媒 ・ 1 天前 ・ 5
川普不打了？伊朗承諾停止鎮壓 美暫緩軍事行動觀察後續
美國總統川普（Donald Trump）14日稱，他從「非常重要的消息來源」得知，伊朗方面已承諾停止殺害示威者。針對是否排除進行軍事行動，川普僅透露先關注事態發展。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
美伊聯合國會議上正面交鋒 美大使警告「所有選項仍在檯面上」
美國駐聯合國大使在緊急會議中向伊朗發出嚴厲警告，表示「所有選項都在桌面上」，以阻止伊朗政府對示威者的血腥鎮壓。根據人權組織統計，伊朗當局鎮壓全國示威活動已造成至少2677人死亡，而美國與七國集團正考慮對伊朗實施新一輪制裁。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言