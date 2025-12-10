揭陳玉珍推助理費除罪化背後動機！王婉諭：打破「公款專用」紅線
政治中心／劉宇鈞報導
國民黨立委陳玉珍提案修改立法院組織法，將立院編列預算之公費助理經費，改為直接撥給立委使用，並由立委自行訂定助理薪資、保險等，引發反彈。時代力量黨主席王婉諭揭開此舉背後動機，直言是要打破「公款專用」的紅線。
王婉諭10日在臉書發文表示，這個法案之所以爭議巨大，不只是因為它可能是在幫藍委顏寬恒等人解套，更重要的是，它試圖打破「公款專用」的紅線，讓原本該給助理的薪資，變相成為立委個人的「實質收入」。
王婉諭說，試想一下，如果這個法案通過，立委每個月除了本薪，還能合法統籌大筆助理費而不需要核銷，在某種程度上，這形同於讓立委的「可支配所得」暴增，甚至超過總統的薪水，這才是陳玉珍堅持不撤案、劉書彬氣得要求助理不得聯署反對的根本原因。
王婉諭提到，事情的癥結，出在立委和助理之間的勞雇關係，理論上，助理是立委聘的、為立委工作，但薪水為什麼不是立委發？而是由立法院直接匯款？這要從第一屆增額立委說起。
王婉諭指出，一開始，助理薪水確實是先撥給立委，再由立委發放，但很快就開始亂象百出，有的立委根本不請助理，有的找親戚掛名，就算真的聘人，也盡可能壓低薪資，把剩下的錢放進自己口袋。為了解決這些問題，經過多年改革，才建立了今天的制度：薪水由立法院直接撥給助理，確保錢真的進到勞工手上，避免立委中飽私囊。但即便如此，「詐領助理費」的案件仍然不分黨派、層出不窮。
王婉諭也說，守法一點都不難，只是這些利益令人無法抗拒而已。陳玉珍近期受訪提到：「修法起因在民代助理費究竟屬薪資，或議員問政工作的實質補貼？」這句話精準點出了問題，在某些立委眼裡，助理費被當成國家給立委的「補貼」，只是「剛好」拿來請助理而已。如果能修法讓這筆錢不需核銷、直接進立委口袋，對他們來說當然是「回歸正軌」。
王婉諭坦言，她在立法院四年，看過各種立委，有些立委認真問政，經費確實捉襟見肘；但也有些立委，一個會期進立法院的天數屈指可數，不質詢、不審法案，把立委身份當成喬事工具。對後者來說，聘專業助理只是浪費成本。如果沒聘滿助理，錢會被國庫收回；所以為了把錢領出來，他們只好找人頭、造假名冊。但如果修法通過，這筆錢將名正言順成為立委的私房錢。
王婉諭直言，這不僅是國會「獨樂樂」，陳玉珍也提案將地方議員也納入，更可能開啟台灣政治嚴重的結構性腐敗。當立委、議員本身成為一門「高獲利生意」，願意認真投入立法監督工作的誘因就更低了。這也是為什麼，這次反彈最大的，就是最了解立法院運作的國會助理，這個法案一旦通過，受害最深的正是這群專業幕僚。
王婉諭認為，這不僅讓資深助理感到不受尊重，更讓未來的勞動權益岌岌可危，藍營許多資深助理在國會打滾數十年，對議事的熟悉程度遠勝多數立委，這次連他們都看不下去，甚至醞釀串連抗議，這對國會運作絕對是個警訊。立委的法案、質詢、攻防，都需要助理協助，若專業幕僚集體消極抵制，國會真的很可能癱瘓。這也就是為什麼，院長韓國瑜會意識到嚴重性，破天荒地針對同黨委員的提案，發佈新聞稿來滅火。
王婉諭強調，她不否認現行制度有檢討空間，第一，對於認真做事的立委、尤其是地方議員，目前的公費額度確實吃緊、資源有限，但解決之道應該是「增加透明的專款專用額度」，而不是把助理費變成無法監督的小金庫。第二，國會助理亟需法制化，現在公費助理沒有明確的敘薪標準與職權規範，這也是國安風險的漏洞，根本的解方很清楚：制定《立法院公費助理任用法》，把助理的薪資、福利、聘用條件、職權透明化，這在多數民主國家其實都是常態，台灣實在已經落後太久了。
王婉諭呼籲，如果朝野立委真的想解決問題，就請推動制度化改革，而不是選擇大開倒車，陳玉珍等人也應盡快撤案撤簽，不要一意孤行，繼續推動不倫不類的「詐領助理費除罪化」，這不僅對國家沒有任何幫助，更是在引火自焚。
