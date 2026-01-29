揭陳菊多次請辭 郭正亮曝賴清德擔憂的事：他不願意

監察院長陳菊2024年底因病住院至今已超過一年，總統府昨（28）日下午發布總統令，宣布陳已請辭，予以免職，此令自中華民國115年2月1日生效。對此，前立委郭正亮透露，據自己了解，陳菊提出辭呈相當多次，但總統賴清德不願其請辭，原因是可能找不到人擔任新任監察院長。

賴清德昨天出席民進黨中央尾牙，在離去時被問到陳菊狀況時回應，因為中風身體不方便，陳在第一時間就提出請辭，當時自己認為，如果好好復健，陳有機會重新回到崗位上，繼續為社會服務。但後來因為復健需要更長的時間，也基於想要讓陳菊專心進行復健的工作，所以最近陳提出辭呈後勉予同意，也希望陳能夠早日康復。

郭正亮今天在政論節目《大新聞大爆卦》表示，據自己了解，陳菊提出辭呈相當多次，因其「也不好意思」，陳請假雖然沒有違法，但她的身體狀況可能真的很不好、需長期在家復健療養。他研判，賴清德不願意陳菊請辭，因為可能找不到人擔任監察院長，而監察院長是個權力很大、很容易做事的位子，要是有個新任院長主張特別多怎麼辦？

郭正亮接著說，除了糾舉、彈劾，監察院長還可以進行審計，而一旦動用審計權，「貪官汙吏就完了」。他並點出，監察院要與一般社會較少有往來，這樣才能堅持是非對錯，如果監察院長很有正義感，會是件很不得了的事；監察院該做的是完全不分黨派，看到不公不義的事就要介入，「就跟以前皇帝的御史大人一樣」。

